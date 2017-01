Peste trei tone de carne expirată, confiscate de polițiștii constănțeni!

08:42:48 / 12 Februarie 2016

cine la tinut in brate?

cum e posibil ca atata amar de vreme acest dimoftache razvan sa faca ce vrea el si nicio autoritate a statului sa ia vreo masura? ce-au facut in ultimii 7 ani: anaf, politia economica, dsv, opc, itm constanta? vad ca fostele salariate se plang de conditiile de munca, ne lipsa contractelor de munca, a salariului, cei de la itm cta ce ne spun? directorul plesu tiberiu prin purtatorul de cuvant al institutiei poate sa ne spuna in ultimii 5 ani cele 2 firma ale lui dimoftache sc sladum srl si sc all plus consulting srl de cate ori au fost controlate si amendate? cate reclamatii au depus fostele salariate la itm constanta? cine l-a tinut in brate pe acest dimoftache?