Peste un an vor începe lucrările la podul care leagă Galaţi şi Tulcea de Constanţa

Lucrările la podul peste Dunăre din zona Brăila - Galați vor începe în primăvara anului viitor, a declarat, vineri, ministrul Transporturilor, Ioan Rus, la lucrările pe ateliere prilejuite de Consiliul Național al Partidului Social Democrat (PSD). “Am avut săptămâna trecută discuții cu autoritățile locale din Galați și Brăila. Începem podul peste Dunăre - probabil testăm și varianta în care se face și trecere pe sub Dunăre în Galați. Probabil că se canibalizează, iar un punct de vedere economic va fi complicat de susținut, dar noi nu respingem ideea. Podul este licitat, câștigat și acest an, să zicem iarna viitoare, va fi dedicat studiilor de fezabilitate, proiect tehnic etc., astfel încât în primăvara viitoare va demara și această lucrare, care tot începe de vreo 20 de ani”, a explicat Rus. Potrivit sursei citate, „podul peste Dunăre, așa cum a fost testat în modelul național de transport ce stă la baza Master Planului General de Transport, urmărește fluidizarea fluxurilor de trafic auto din zonele Galați, Brăila și Tulcea, având asigurate conexiunile la rețelele de transport existente, precum și la viitorul drum expres, cuprins în Master Planul General de Transport, ce leagă orașele Galați și Tulcea de județul Constanța”. Proiectul se ridică la valoarea de peste 246 milioane de euro și va fi implementat în perioada de programare 2014-2020.