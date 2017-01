Peste un milion de persoane au aderat la fondurile de pensii private obligatorii

Aprox. 1,14 milioane de persoane au aderat, în perioada 17 septembrie-15 octombrie 2007, la un fond de pensii privat obligatoriu (Pilonul II), cele mai multe adeziuni revenind ING Fond de Pensii, Allianz-Ţiriac Pensii şi Aviva Fond de Pensii. Cifrele au fost anunţate, ieri, de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) în baza rapoartelor depuse de 17 administratori din cei 18 autorizaţi să activeze pe Pilonul II. Cele mai multe adeziuni au fost înregistrate de ING Fond de Pensii - 462.344 (40,47% din piaţă), Allianz-Ţiriac Pensii - 235.136 (20,58%) şi Aviva Fond de Pensii - 113.769 (9,96%) . Următoarele locuri sînt ocupate de Generali Fond de Pensii - 107.167 (cu o cotă de piaţă de 9,38%), Interamerican Fond de Pensii - 69.338 (6,07%), AIG Fond de Pensii - 53.795 (4,71%), BRD Fond de Pensii - 34.865 (3,05%), BT Aegon Pensii - 23.553 (2,06%), BCR Fond de Pensii - 13.903, Omniasig Fond de Pensii - 11.145, OTP Fond de Pensii - 9.256, Bancpost Fond de Pensii - 5.796, Prima Fond de Pensii - 1.714, KD Fond de Pensii - 471 şi MKB Romexterra Fond de Pensii - 132.

Administratorii AG2R Fond de Pensii şi Marfin Fond de Pensii nu au depus nicio raportare, conform datelor CSSPP. \"Avem în vedere modificarea normei 18 privind validările şi verificarea dublurilor. Vrem să facem trei validări ale participanţilor la fondurile de pensii ale Pilonului II, la două, trei şi patru luni. Pînă acum, am observat că dublurile reprezintă doar 1,93% din totalul aderenţilor, cu mult sub aşteptări\", a declarat, ieri, Mircea Oancea, preşedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP). El a adăugat că \"am observat un interes mare pentru pensiile private obligatorii la persoanele cu vîrsta cuprinsă între 35-45 de ani, 37% dintre aderenţii de pînă acum fac parte din acest segment de vîrstă\". Arbitrul pensiilor private are în vedere îmbunătăţirea reglementărilor privind fuziunile şi achiziţiile şi a procesului de aderare la Pilonul II după cele patru luni cît durează perioada iniţială de aderare. \"În perioada următoare estimăm că vor fi peste 150.000 de noi angajaţi sub 35 de ani, care vor adera la Pilonul II. Pentru Comisie, cel mai important lucru, în acest moment, este stabilirea criteriilor de alocare aleatorie a persoanelor ce nu au aderat în cele patru luni stabilite iniţial\", a mai spus Oancea. Campania de aderare la Pilonul II a fost iniţiată la 17 septembrie. Timp de patru luni, angajaţii cu vîrsta sub 35 de ani pînă la 31 decembrie 2007 vor fi obligaţi să adere la un fond de pensii obligatorii administrate privat. Opţional, salariaţii între 36 şi 45 de ani pot adera la un astfel de fond. În primul an de activitate, 2% din contribuţia totală de 9,5% pentru asigurările sociale pe care o plăteşte fiecare angajat va ajunge în administrare privată.