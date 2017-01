“Peştele de la cap se-mpute!”

Presa internaţională a alocat spaţii ample rapoartelor referitoare la România şi Bulgaria, prezentate miercuri de Comisia Europeană, apreciind că sancţiunile fără precedent impuse Bulgariei sînt un exemplu pentru statele dornice să adere la UE, în timp ce România este criticată, dar şi încurajată. Într-un articol cu titlul “Corupţie: Bruxelles-ul loveşte Bulgaria la portofel”, Agenţia France Presse (AFP) scrie că Executivul comunitar a călcat pe degetele Sofiei, pentru incapacitatea sa de a lupta împotriva corupţiei, confirmînd suspendarea fondurilor europene destinate acestei ţări în valoare de circa 800 de milioane de euro. AFP aminteşte că România, care a aderat la UE odată cu statul vecin, la 1 ianuarie 2007, a fost de asemenea sub microscopul Bruxelles-ului, dar a făcut obiectul unor critici mai puţin severe. Agenţia Associated Press, preluată de CBC - Canada, Fox News, CNN, Forbes şi mai multe ziare americane şi canadiene, notează că, în pofida rapoartelor negative, Executivul UE a afirmat că decizia de a primi cele două ţări în blocul comunitar în 2007 este validă. Reuters subliniază că raportul privind România evocă obstrucţionarea politică şi judiciară a proceselor de corupţie, dar evită să impună sancţiuni, iar analiştii citaţi de agenţie consideră că Executivul UE încearcă să dea un exemplu altor ţări balcanice care doresc să adere şi să liniştească alegătorii nemulţumiţi de extinderea blocului comunitar către est. Revista “Time” scrie în ediţia electronică, între paranteze, că, în opinia bulgarilor, România este la fel de coruptă, dar a fost mai isteaţă în ceea ce priveşte promovarea reformelor sale şi ascunderea abuzurilor. La rîndul său, Radio Netherlands se concentrează pe situaţia din România, apreciind că nu s-au schimbat foarte multe lucruri de la aderarea la UE în 2007. „International Herald Tribune” scrie în ediţia online că lista de eşecuri din raportul CE le oferă sprijin celor care consideră că ultima extindere a blocului comunitar a fost realizată neadecvat. “UE trebuie să îşi schimbe strategia în perspectiva extinderii şi aprofundării”, susţine cotidianul britanic The Independent într-un articol intitulat “Lecţii pe care o Europă extinsă trebuie să le înveţe”, publicat în ediţia electronică după rapoartele critice ale CE privind România şi Bulgaria. Publicaţiile “The Times”, „The Guardian” şi „Scotsman” pun accent pe faptul că suspendarea fondurilor este o măsură fără precedent, cea din urmă apreciind că în acest fel Sofia plăteşte pentru eşecul de a combate corupţia şi crima organizată. Cotidianul “Daily Express” şi agenţia Press Association, preluată de Channel 4, subliniază că raportul critic al Comisiei privind eşecul reformelor din cele mai noi state membre ridică semne de întrebare privind ritmul extinderii blocului. Publicaţia franceză „Liberation” scrie că Executivul european a refuzat în 2006 să amîne aderarea celor două ţări pînă în 2008, iar de atunci îşi muşcă degetele. Site-ul de ştiri France24 apreciază că diferenţa dintre Bulgaria şi România arată clar că Bulgaria este cel mai slab elev al clasei europene. Publicaţia “Les Echos” scrie, la rîndul său, că raportul referitor la Bulgaria este copleşitor, în timp ce cel privind România este mai încurajator şi nu prevede sancţiuni. Publicaţia online BalkanInsight comentează că “Partidele din România se ciondănesc în urma raportului CE”, chiar dacă ţara a fost cruţată de sancţiuni. Euronews anunţă că Executivul european “sancţionează Bulgaria şi lansează un avertisement la adresa României”, precizînd că cele două ţări au rămas în urmă, potrivit evaluării CE, în materie de luptă împotriva corupţiei şi a crimei organizate. “UE a constatat miercuri încă o dată că, în ceea ce priveşte corupţia, nimic nu s-a schimbat în România şi Bulgaria, două ţări unde “peştele de la cap se-mpute” şi în privinţa cărora s-a făcut o greşeală prin admiterea lor în 2007, fără a îndeplini condiţiile”, scrie Frankfurter Allgemeine Zeitung. Publicaţia electronică EUobserver analizează cele două rapoarte privind corupţia şi constată că “CE şi-a îndulcit tonul referitor la corupţia din România şi Bulgaria”. “Die Zeit” constată la rîndul său că România nu a scăpat de criticile UE în ceea ce priveşte eşecul în combaterea corupţiei, dar aceasta nu trebuie să se teamă deocamdată de sancţiuni. Der Standard titrează “Neîncredere la Sofia, autocritică la Bucureşti”, amintind de a şasea moţiune de cenzură din Bulgaria şi de faptul că autorităţile române au considerat că raportul este “corect”. Tonul publicaţiilor germane cu privire la concluziile raportului CE despre corupţia din România este mixt şi ambivalent, o parte a presei apreciind că România a acceptat criticile şi că şi-a luat angajamente pe viitor.