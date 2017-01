PEŞTERA - Preţuri uriaşe pentru lucrări de nimic

Intrarea în comuna Peştera are aspectul unui sat bătrînesc, uitat de lume, neîngrijit, în care mai trăiesc doar cîteva persoane şi pentru care nimeni nu îşi dă silinţa de a-l scoate la lumină. Ajuns proaspăt primar în comună, social-democratul Valentin Vrabie încearcă de aprox. o lună să preia Primăria. Potrivit afirmaţiilor noului primar, preluarea Primăriei este dificilă, avînd în vedere “bălăriile“ (atît la propriu cît şi la figurat) pe care fostul edil şef, Ion Cosor, le-a lăsat atît în sediul autorităţii cît şi pe străzile comunei. “Localitatea este sufocată, pe de o parte, de buruienile cît casa pe care le găseşti pe toate străzile iar, pe de altă parte, de datoriile pe care fostul primar le-a lăsat ca moştenire“, a declarat Vrabie. Cu toate că aspectul comunei este dezolant, primarul a descoperit, la preluarea mandatului, că fosta administraţie a executat numeroase lucrări de nimic cu sume exorbitante. “Nu avem drumuri în Peştera, avem probleme cu alimentarea cu apă potabilă în satele Izvoru Mare şi Peştera, dar au fost contractate lucrări de miliarde de lei pentru lucrări de care localitatea nu avea mare nevoie“, a mai spus primarul. El a făcut referire la un proiect pentru care Primăria a plătit nici mai mult nici mai puţin de 3,5 miliarde lei vechi, sumă care ar reprezenta, conform contractului, contravaloarea montării unui gard de 100 de metri la Primărie. “Pentru fiecare metru de gard s-au plătit aproape 1.000 euro, în condiţiile în care un localnic a plătit pentru o lucrare chiar mai frumoasă şi mai bună din punct de vedere calitativ aprox. 200 euro. Nu sînt diferenţe mici, ci de-a dreptul exorbitante. Nu se poate plăti atît de mult pentru o lucrare atît de mică. În plus, această lucrare nu era o prioritate pentru comună“, a afirmat Vrabie, care a adăugat că firma care a executat lucrarea, SC Best SA este din Medgidia, este o firmă de casă a fostului primar. Reprezentanţii firmei sînt aceleaşi persoane care figurează ca patroni ai firmei SC Alconst Desing, firmă contractată de fosta conducere a administraţiei locale pentru achiziţionarea a opt staţii de autobuz a căror valoare ajunge la 640 milioane lei vechi. Cu toate că preţul este de-a dreptul exorbitant, gardul executat la Primărie lasă de dorit. “În toamna anului trecut a fost semnat contractul, iar lucrarea a fost recepţionată în urmă cu două luni, mai exact cu numai o lună înainte de alegeri. De pe gard au început deja să se dezlipească plăcile, iar cimentul se macină. Probabil din cauza calităţii extraodinare a lucrării şi a materialelor cu care a fost realizată“, a adăugat primarul. Vrabie susţine că, în mandatul trecut, Ion Cosor l-a exclus din comisia de recepţie a lucrării stabilită pentru acest contract, probabil tocmai pentru ca lucrurile să fie aşezate în făgaşul pe care numai fostul primar îl dorea. Din comisia (re)formată de Cosor au făcut parte sora ex-primarului, care deţinea şi funcţia de contabil şef al Primăriei, consilierul personal al primarului, secretarul, (omul de casă al primarului) şi un pensionar, care de altfel nu avea nici o legătură cu administraţia locală. “S-au asigurat că recepţia va fi făcută ca la carte şi că nu vor exista contestaţii. Oare de ce nu a fost contractată societatea Consiliului Local SC Edil Prest, care ar fi realizat această lucrare la preţuri mult mai mici?! Acestei firme nu i-a fost acordată nici măcar o lucrare, ci din contră lucrările au fost date firmelor preferate de Cosor“, a mai spus Vrabie. Acestea nu sînt însă singurele nereguli pe care fostul primar al comunei Peştera le-a făcut de-a lungul mandatului. Vom reveni.