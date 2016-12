PEŞTERA - Primul combinat viticol modern din Dobrogea

Localitatea Ivrinezu Mic, din comuna Peştera, va fi beneficiara unui amplu proiect finanţat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, după ce a fost selectată din rîndul mai multor localităţi constănţene pentru construirea unui combinat viticol modern, sub îndrumarea specialiştilor în domeniul vinificaţiei. În cadrul unei întîlniri organizate ieri, la Ivrinezu Mic, între primarul din Peştera, Valentin Vrabie, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, coordonatorul proiectului, dr. eng. ec. Ion Puşcă, specialist de zeci de ani în arta enologiei care a decis să se afirme şi în zona Dobrogei, dar şi alţi reprezentanţi în domeniul agricol şi nu numai, a fost prezentat amplasamentul unde va fi construit combinatul viticol şi a fost pusă piatra de temelie. Cei prezenţi au asistat la o slujbă religioasă pentru sfinţirea locului în care va fi construit Combinatul de Vinificaţie de la SC Domeniile Viticole dr. Puşcă SRL, iar Nicuşor Constantinescu, Valentin Vrabie şi dr. eng. ec. Ion Puşcă au fost primii care au contribuit la punerea celei dintîi pietre de temelie. Dat fiind faptul că zona Dobrogei este recunoscută pentru tradiţia în domeniul viticol, iar vinul care se obţine din această zonă este de o calitate superioară, preşedintele CJC a vorbit despre importanţa combinatului pentru dezvoltarea economică a zonei. „Vom avea un combinat viticol şi o podgorie de renume cum n-au mai fost în Dobrogea”, a declarat Constantinescu. El a spus că se bucură că l-a convins pe Ion Puşcă să vină la Constanţa şi a vorbit de faptul că doctorul este mai cunoscut în străinătate decît la noi în ţară, apreciind iniţiativa sa de a construi un combinat în comuna Peştera. „Din păcate, noi nu ştim să ne apreciem valorile şi nu le respectăm. De asta poate, de multe ori, lucrurile merg aşa de rău pentru noi şi aşa de bine pentru alţii. Doctorul Puşcă este mai cunoscut în Europa decît la noi, în România, din păcate, el numărîndu-se printre primii oenologi ai lumii”, a mai spus preşedintele CJC, adăugînd că în România vinul este respectat de foarte puţini oameni, dar proiectul de la Peştera este un început important. Primul combinat viticol modern în Dobrogea, ajunge la o valoare de aprox. patru milioane de euro, bani care vor proveni prin accesarea fondurilor europene, dar şi de la Guvernul României. „Investiţia este prima de acest gen din zona Peştera, de obicei, pînă acum, construindu-se combinate viticole la Medgidia şi Murfatlar. Dacă spunea cineva acum vreun an sau doi că Peştera va avea un combinat de vinificaţie, nu îl credea nimeni. Acum, prin acest combinat, localitatea va deveni un reper al viticulturii româneşti”, a declarat dr. eng. ec. Ion Puşcă. El a subliniat că Peştera are potenţial pentru a deveni viitoare zonă viticolă. „Am plantat deja pe o suprafaţă de 150 de hectare viţă de vie şi urmează să o completăm cu încă 50 de hectare”, a mai spus Puşcă. Zona din Ivrinezu Mic va fi un întreg complex de vinificaţie pentru că va include întregul proces de obţinere a vinului: zdrobirea strugurilor, preparea mustului, depozitarea corespunzătoare, obţinerea vinului şi îmbutelierea. Dr. Puşcă spune că lucrările propriu-zise pentru construirea combinatului vor demara în iulie, iar prima producţie de must se va obţine în septembrie anul viitor, urmînd ca în noiembrie să iasă pe piaţă şi prima sticlă cu vin de la combinatul din comuna Peştera. Primarul comunei beneficiare este foarte încîntat de această investiţie şi spune că va contribui la demararea altor proiecte în comună. „Combinatul de vinificaţie este prima investiţie de o asemenea amploare în Peştera. Sîntem onoraţi că acest proiect a fost implementat tocmai în comuna Peştera, cu atît mai mult cu cît acest combinat va crea noi locuri de muncă”, a declarat Valentin Vrabie. La finalul prezentării proiectului, preşedintele CJC a oferit dr. Puşcă, în semn de apreciere, un tablou reprezentînd zona Dobrogei, o diplomă şi o icoană.