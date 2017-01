PEŞTERA - Proiect pentru extinderea şcolii din localitate

Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţămînt pentru copiii din mediul rural reprezintă o prioritate pentru mulţi dintre primarii constănţeni, mai ales în condiţile în care multe dintre unităţile de învăţămînt din mediul rural încă arată jalnic. Una dintre localităţile în care copii au parte de condiţii precare pentru a-şi desfăşura activitatea de învăţămînt este localitatea Peştera, unde nu au mai fost efectuate lucrări de reabilitare a şcolii de foarte mulţi ani. În acest sens, primarul comunei Peştera, Valentin Vrabie, are în lucru un proiect tehnic pentru construirea unui nou corp de şcoală, cu şase săli de clasă. “În momentul de faţă există şase săli de clasă în care învaţă 341 de elevi. Copiii învaţă în două schimburi, iar din cauza lipsei spaţiului, trei clase învaţă în nişte săli improvizate ale căminului cultural“, a declarat Vrabie. Edilul şef al comunei a mai spus că la sfîrşitul acestei luni proiectul tehnic va fi finalizat, iar în perioada următoare va căuta fonduri pentru a pune în practică acest proiect. Valoarea totală a prooectului ajunge la 12 miliarde lei vechi, bani pe care administraţia locală nu îi are pentru a susţihe singură din punct de vedere financiar investiţia. “Voi bate la toate uşile pentru a obţine banii necesari acestui proiect. Este o lucrare foarte necesară pentru localitate. Învăţămîntul este o prioritate pentru noi şi pentru copiii noştri. Dacă obţinem într-un timp cît mai scurt banii, cel tîrziu în luna aprilie să demarăm lucrările. Avem nevoie măcar de o parte din bani“, a precizat primarul, care a adăugat că administraţia locală ar putea aloca o parte din fondurile necesare. Edilul şef al localităţii a mai spus că are în vedere construirea a încă unui spaţiu în care să poată învăţa şi elevii claselor a IX-a şi a X-a. “Şcoala este înregistrată ca şcoală de arte şi meserii, însă din cauza lipsei spaţiului aceşti copii nu pot învăţa la Peştera. Avem în plan să mai facem un corp de şcoală în care să înveţe şi aceşti elevi“, a conchis primarul