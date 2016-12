Peştera Dobrogei a promovat în Liga a IV-a la fotbal

Surpriza etapei în Campionatul Judeţean de fotbal s-a produs la Comana, unde Avîntul a pierdut în faţa Recoltei Negru Vodă, scor 1-2, după ce a condus cu 1-0 la pauză! A profitat Sparta II Techirghiol, care a revenit pe primul loc al clasamentului, însă această echipă nu are drept de promovare, astfel că formaţiile din Amzacea, Comana şi Valu lui Traian se vor lupta pentru primele două poziţii. Cu trei etape înainte de finalul campionatului, Peştera Dobrogei Peştera a devenit prima formaţie promovată în Liga a IV-a. Dacă Sport Prim Oltina va obţine cîştig de cauză în urma contestaţiei depuse după meciul cu Dunărea II Ostrov, Peştera va trebui să mai acumuleze un punct în trei meciuri pentru a fi promovată matematic!

Iată rezultatele etapei a 26-a în Seriile Est şi Nord, respectiv a 25-a în Sud - SERIA EST: CSM II Medgidia Valea Dacilor - AS Independenţa 11-2 (Chirvăsuţă 8, Maraloi 11, 18, 52, Tudose 12, 25, 50, D. Gheorghe 15, 39, Budilcu 32, Iusif 48 - M. Geană 73, 79-pen); Viitorul Cerchezu - Viitorul Mereni 2-0 (Boca 50, 75; oaspeţii au făcut contestaţie); AS Bărăganu - Sparta II Techirghiol 2-3 (Becheanu 17, V. Neacşu 72 - Chifoi 80, 82, G. Hrib 84-pen); Avîntul Comana - Recolta Negru Vodă 1-2 (A. Dejică 38 - R. Boicu 67, 90); Fulgerul Chirnogeni - Luceafărul Amzacea 2-4 (C. Dragomir 67, 89 - Saban 40, 57, 77, I. Stîngă 51); CFR Constanţa - AS Ciocîrlia 3-1 (R. Pîrvu 13, S. Voicu 15, 89 - Hîţu 23); Aurora II 23 August - Viitorul II Cobadin 3-3 (Şerbănescu 4, Olaru 15, Bălteanu 21 - M. Gîscă 1, Buică 8, Pitor 64-autogol); Voinţa Valu lui Traian - Unirea Topraisar 5-2 (Paizan 3, Martin 8, Papuc 26, 69, 71 - Cr. Costea 55, Iordachi 90). Clasament: 1. Techirghiol II 57p; 2. Amzacea 57p; 3. Comana 55p; 4. Valu lui Traian 55p; 5. CFR 48p; 6. 23 August II 47p; 7. Negru Vodă 44p; 8. Cobadin II 38p; 9. Topraisar 36p; 10. Chirnogeni 36p; 11. Mereni 30p; 12. Valea Dacilor 28p; 13. Independenţa 25p; 14. Ciocîrlia 24p; 15. Cerchezu 8p; 16. Bărăganu 8p. SERIA NORD: Viitorul Vulturu - Pescarul Ghindăreşti 3-7 (S. Berdilă 5, 36, M. Berdilă 30 - E. Boboc 7, 33, Nicolai 13, 72, N. Boboc 43, Podgoreanu 60, Iacob 64); Viitorul Tîrguşor - Steaua Dorobanţu 2-0 (A. Stoica 29, Done 84); Dunaris Topalu - Dacia Mircea Vodă 0-4 (Trestianu 7, I. Sîrbu 26, Penciu 69, 76); Gloria Seimeni - Voinţa Siminoc 3-3 (Dăineanu 7, 59, I. Ilie 37 - Pascal 87, Nicoară 88, 91); CSS Medgidia - Ştef Serv Seimeni 5-1 (Dumitraşcu 20, Dorobanţu 30, Şt. Titel 80, Hanu 85, 90 - Buştenea 15); Pescăruşul Gîrliciu - Viitorul Fîntînele 2-4 (Drăghici 14, D. Răducanu 64 - Neaţu 26, 56, Fl. Şerban 31, Tîrcolea 37); Dunărea Ciobanu - Sportul Tortomanu 5-1 (D. Boboc 13, 25, 35, 85, Culea 50 - A. Ciobanu 49). Meciul Ulmetum Pantelimon - Sport Club Horia a fost amînat. Clasament: 1. Mircea Vodă 65p (25j); 2. Ciobanu 62p; 3. Siminoc 55p (25j); 4. Ştef Serv Seimeni 47p; 5. Tortomanu 45p; 6. Pantelimon 44p (24j); 7. Gloria Seimeni 44p (25j); 8. Gîrliciu 42p; 9. Topalu 41p; 10. Fîntînele 33p; 11. Horia 31p (23j); 12. CSS Medgidia 24p; 13. Ghindăreşti 24p; 14. Tîrguşor 22p; 15. Dorobanţu 9p; 16. Vulturu 5p. SERIA SUD: Trophaeum Adamclisi - Inter Ion Corvin 2-3 (Floca 77, I. Neagu 82 - Cadîr 54, 73, I. Stan 84); Peştera Dobrogei Peştera - Sacidava Aliman 7-2 (Langu 8, David 23, Piron 24, 25, 53, Moga 50, Spătaru 56 - Purcărea 21, C. Coman 87); Marmura Deleni - Progresul Dobromir 6-1 (Dobre 24, Tudorache 44, N. Stoian 58, 85, Toderică 63, Dache 83 - Iusein 21); Dunărea II Ostrov - Sport Prim Oltina 2-2 (Ad. Pitu 37, Aparu 85-autogol - G. Plăcintă 6, 10; oaspeţii au făcut contestaţie). Clasament: 1. Peştera 62p; 2. Ostrov II 53p; 3. Oltina 48p (24j); 4. Ion Corvin 31p (24j); 5. Adamclisi 28p; 6. Aliman 26p; 7. Deleni 22p; 8. Dobromir 11p.