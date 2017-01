Pet Shop Boys în deschiderea concertelor grupului Take That

Celebrul duet britanic Pet Shop Boys, unul dintre reperele muzicii anilor \'80-\'90, va cânta în deschiderea concertelor din turneul mondial al grupului Take That. Oricât ar părea de surprinzător, Neil Tennant şi Chris Lowe, muzicieni cu peste 50 de milioane de discuri şi o mulţime de hit-uri în palmares, au acceptat să îi însoţească pe mai tinerii lor conaţionali în turneul de reunire în formulă completă, adică inclusiv cu Robbie Williams. „Sunt flatat şi extrem de fericit că vor fi alături de noi. Sunt foarte talentaţi”, a declarat Jason Orange de la Take That, care anticipează chiar că prestaţia celor de la Pet Shop Boys ar putea fi peste cea a grupului său. Turneul Take That va începe pe data de 27 mai în oraşul Sunderland din Anglia.