PETA a sărbătorit 35 de ani de existenţă

Actorii Pamela Anderson, Joaquin Phoenix şi Anjelica Huston s-au numărat printre celebrităţile iubitoare de animale care au participat la petrecerea organizată miercuri seară prin care organizaţia PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) a sărbătorit împlinirea a 35 de ani de la înfiinţare. Potrivit PETA, evenimentul a fost organizat cu scopul de a celebra eforturile tuturor acelor oameni - celebri sau necunoscuţi - care în ultimele trei decenii şi jumătate au militat pentru drepturile animalelor, informează Reuters. ”Animalele sunt cu adevărat importante”, a spus actriţa Pamela Anderson, o activistă care susţine de mulţi ani cauza animalelor. ”Sunt la fel de importante ca oamenii, iar această lume în care trăim nu a fost făcută doar pentru oameni. Societatea noastră nu este una civilizată”, a adăugat actriţa canadiană.

La gala PETA de miercuri seară au participat şi alte personalităţi din industria de divertisment, precum cântăreţul şi compozitorul Moby şi actriţa de televiziune Jillian Michaels, care a fost premiată pentru acţiunile sale prin care a atras atenţia opiniei publice asupra folosirii animalelor în showbiz.

