PETA îi cere cîntăreţei Lady Gaga să se dezbrace

Reprezentanţii PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) încearcă să o convingă pe cîntăreaţa americană Lady Gaga să se dezbrace într-un clip publicitar pentru această organizaţie. Activiştii din această renumită organizaţie care militează pentru drepturile animalelor au fost impresionaţi de ţinuta extrem de colorată purtată de starul pop american la o recentă conferinţă de presă, la care cîntăreaţa s-a prezentat îmbrăcată într-o rochie verde, decorată cu numeroase figuri de pluş în forma celebrului broscoi Kermit din serialul ”Păpuşile Muppets”. Cîntăreaţa a explicat că această rochie reprezintă ”un îndemn de a nu purta haine de blană naturală”.

În prezent, directorii PETA încearcă să o convingă pe Lady Gaga să li se alăture într-o campanie mondială care să transmită lumii întregi acest mesaj. Ei au rugat-o să apară în clipul pentru această campanie, intitulată ”Rather Go Naked than Wear Fur” (Mai bine dezbrăcată decît să port haine din blană naturală), în care artista americană ar urma să poarte doar... cîteva cărţi de joc. Lady Gaga şi-a lansat albumul de debut, intitulat ”The Fame”, în 2008, însă nu a avut un mare impact asupra pieţei muzicale internaţionale. Dar primele două discuri single – ”Just Dance” şi ”Poker Face” - au obţinut poziţii fruntaşe în clasamente. Lady Gaga a primit o nominalizare la cea mai recentă ediţie a premiilor Grammy, la categoria Cea mai bună înregistrare dance.