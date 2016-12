Petarda președintelui, aruncată degeaba

MULT ZGOMOT PENTRU... NIMIC Proiectilul eșuat lansat de Traian Băsescu, privind existența unui ofițer acoperit printre candidații la Președinție, dă naștere unor dezbateri politice menite să distragă atenția de la alte subiecte. Știa Băsescu ce valuri va stârni atunci când va arăta cu degetul spre candidați. În mod ridicol, pentru a-i ține isonul, cei din ACL vor comisie parlamentară de anchetă pe această temă, care în 10-14 zile să deconspire ofițerul și să rezolve problema. Incredibil, nu? Cum ar fi ca George Maior sau Teodor Meleșcanu să se prezinte la audieri și să divulge numele ofițerului în numai două minuțele, ca să liniștească apele? Știm că vă pufnește râsul. Și pe noi. Și ca să fie mulțumit Băsescu, noi propunem ca șefii SRI și SIE să vină cu lista tuturor agenților acoperiți ce ”bântuie” prin Parlament și instituții strategice. Ca să fie mulțumit Băsescu. Monica Macovei, candidat independent la Președinție, le solicită, într-o scrisoare, președinților comisiilor parlamentare de control al activității SRI și SIE ”să se sesizeze de urgență” pentru a clarifica afirmațiile șefului statului. Fiecare bate câmpii cât îl ține imaginația.

UN MARE... FÂS Când sugerezi că serviciile sunt infiltrate la vârful politicii românești, când ameninți explicit cu deconspirarea un ofițer acoperit și pui în dezbaterea publică acest subiect extrem de delicat, dai o lovitură grea serviciilor secrete. Avocatul Pavel Abraham a declarat, în cadrul unei emisiuni televizate, că Băsescu nu are cum să știe dacă vreunul dintre candidații din alegerile prezidențiale este agent sub acoperire. El spune că nici cadrele superioare din interiorul serviciilor secrete nu dețin listele complete cu ofițerii acoperiți. În plus, "ofițerii acoperiți au nume de serviciu diferite, iar acestea se schimbă periodic” și nici chiar șeful SRI nu îi cunoaște pe toți acei oameni. Avocatul consideră că declarația președintelui nu este altceva decât o strategie de campanie. Fostul director al Serviciului de Informații Externe Mihai-Răzvan Ungureanu susține că, în perioada când el a fost în funcția respectivă, niciun nume al candidaților de astăzi nu a trecut pe sub ochii lui. Fâââs...