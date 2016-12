Pete Doherty, la reabilitare în Thailanda

Într-o nouă încercare de a-şi învinge demonii consumului de alcool şi droguri, rockerul britanic Pete Doherty s-a internat într-o clinică de reabilitare tocmai din Thailanda, conform unui anunţ de pe site-ul său de internet. „Peter se află în drum spre un centru de reabilitare din Thailanda. El a plecat noaptea trecută de pe aeroportul Heathrow din Londra şi a ajuns în Thailanda în această dimineaţă. Îi dorim toate cele bune. El abia aşteaptă să continue munca la noul său album”, conform comunicatului de pe site-ul starului. Solistul formaţiei The Libertines se luptă cu dependenţa de heroină şi de cocaină de mai mulţi ani, şi nu a făcut niciun secret din aceste probleme. Pete Doherty a mărturisit recent că a consumat astfel de droguri chiar şi pe platourile de filmare ale producţiei sale de debut în cinematografie, „Confession of a Child of the Century”, pentru că simţea că nu putea să funcţioneze fără droguri. Însă de această dată solistul caută ajutor în Thailanda. Sperăm cu toţii că va avea mai mult succes decât în ultimele şase internări în clinici de dezintoxicare din Anglia.