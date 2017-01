Pete Townshend a compus o nouă operă rock

La peste 30 de ani de la ultima sa încercare de a realiza o operă rock, Pete Townshend, chitaristul veteranei trupe britanice The Who, a avut premiera noii sale compoziţii, la sfîrşitul săptămîni trecute la New York. Noua operă rock, intitulată “The Boy Who Heard the Music”, este o poveste halucinantă despre mărirea şi decăderea unei trupe, formată din trei băieţi cu origini etnice diferite, prezentată prin ochii unui star rock îmbătrînit. Opera urma să aibă doar două repezentaţii, în cadrul unui festival, dar producătorii s-au trezit cu o cerere uriaşă de bilete din partea fanilor şi au mai organizat un spectacol.

Pete Townshend, în vîrstă de 62 de ani, care a compus peste 100 de piese pentru trupa The Who, a lansat în 1969 opera rock “Tommy”, care a stat mai multe săptămîni în topurile muzicale americane şi britanice. Albumul i-a făcut milionari pe membrii trupei The Who, care a primit, alături de trupa Rolling Stones, titlul de cel mai bun grup rock live din Marea Britanie. În 1973, Pete Townshend a lansat cea de-a doua sa operă rock, “Quadrophenia”, care, deşi mai optimistă în concepţie, nu s-a putut ridica la înălţimea primei.