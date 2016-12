Peter Andre visează la o nouă însurătoare

Dragostea îi zâmbeşte din nou lui Peter Andre. Cântăreţul vrea să se însoare cu iubita lui, Emily MacDonagh, în ciuda faptului că perechea este împreună de doar trei luni, iar între ei este o diferenţă de 16 ani. ”Înainte, m-am întâlnit, am ieşit şi m-am distrat, dar m-am simţit gol. Încă de la începutul relaţiei noastre, am simţit că am umplut acel gol. Sunt mai fericit decât am fost vreodată. Emily este uimitoare. Încă suntem la început şi merge grozav, aşa că nu vreau să cobesc. Dar îmi lipseşte când nu sunt cu ea. Îmi place să îmi petrec timpul cu ea. Este gura mea de aer. Şi mereu mi-am dorit să mă recăsătoresc, să mă stabilesc şi să am mai mulţi copii”, a mărturisit starul britanic de 38 de ani. Cei doi s-au cunoscut prin tatăl fetei, un urolog, care l-a operat pe interpret de pietre la rinichi, în urmă cu doi ani. Iar ea a devenit, astfel, o sursă de inspiraţie pentru cântecul lui ”Fly Away”, de pe noul album, ”Angels and Demons”.