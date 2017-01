Peter Falk, sursă de conflicte în familia sa

Familia actorului devenit celebru pentru rolul din serialul ”Columbo” se înfruntă pe tema plasării sub tutelă a lui Peter Falk, care suferă de maladia Alzheimer. Shera Falk, soţia actorului din ultimii 32 de ani, a depus o moţiune la tribunalul din Los Angeles pentru a o împiedica pe fiica adoptivă a soţului său să fie numită tutoarea acestuia. Shera Falk a declarat că fiica adoptivă a actorului, Catherine Falk, nu s-a înţeles niciodată prea bine cu tatăl ei. Catherine Falk a depus, pe data de 12 decembrie, o cerere de plasare sub curatelă a actorului în vîrstă de 81 de ani, din pricina agravării stării lui de sănătate şi pentru că ar avea nevoie să fie protejat de... influenţele nefaste. Punerea sub tutelă este pronunţată, de regulă, cînd un judecător consideră că o persoană majoră nu mai este în măsură să se îngrijească singură. O audiere a fost stabilită pentru săptămîna viitoare, marţi, la tribunalul din Los Angeles, pentru a examina această cerere. Shera Falk este convinsă că tribunalul nu va lua măsura radicală să o priveze de dreptul ei de a se ocupa de Peter Falk printr-o plasare sub curatelă.

Boala Alzheimer este o afecţiune degenerativă progresivă a creierului, care apare mai ales la persoane de vîrstă înaintată. Maladia este asociată cu pierderea treptată a capacităţilor intelectuale ale individului şi a valorii sociale a personalităţii sale, dar şi tulburări de comportament. Această boală reprezintă forma cea mai comună de declin mintal la persoanele în vîrstă şi a devenit tot mai frecventă, odată cu creşterea longevităţii. Potrivit specialiştilor, în timp ce populaţia mondială îmbătrîneşte, numărul persoanelor atinse de Alzheimer va creşte de la 26,6 milioane, în prezent, la 106,2 milioane pînă în 2050.

Peter Falk l-a interpretat pe locotenentul Columbo în peste 70 de filme de televiziune ce au fost difuzate între anii 1968 şi 2003. Actorul a fost de două ori nominalizat la premiile Oscar, pentru rolurile din filmele ”Murder, Inc.” din 1960 şi ”O poveste ca în filme” din 1961, obţinînd, de asemenea, cinci premii Emmy şi o nominalizare la Globul de Aur. Născut în 1927, la New York, Peter Falk nu mai poate vedea cu un ochi de la vîrsta de 3 ani, o consecinţă a cancerului de care a suferit. A început să lucreze în televiziune în 1957. Peter Falk a fost unul dintre actorii fetiş ai regizorului John Cassavetes, sub bagheta căruia a jucat în şase filme.