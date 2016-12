Peter Gabriel va lansa un album de coveruri

Peter Gabriel a renunţat la orchestraţia tradiţională rock\'n\'roll pentru viitorul său album, intitulat ”Scratch My Back”, înlocuind-o cu una simfonică, el interpretând coveruri după David Bowie, Paul Simon, Neil Young, Radiohead şi Arcade Fire. Toţi artiştii ale căror piese sunt interpretate de Peter Gabriel pe albumul ”Scratch My Back” îi vor întoarce această favoare artistului britanic, urmând să interpreteze piese din repertoriul acestuia pe un viitor material discografic, care se va numi ”I\'ll Scratch Yours”.

”Scratch My Back” va fi lansat pe 15 februarie, de casa de discuri Virgin Records şi reprezintă primul album de studio al lui Peter Gabriel după materialul ”Up”, lansat în 2002, care a ajuns pe locul al nouălea în Billboard 200. Peter Gabriel va interpreta câteva piese de pe albumul ”Scratch My Back” alături de o orchestră simfonică, cu ocazia unor concerte pe care le va susţine în luna martie, la Paris (Palais Omnisports, 22 martie), la Berlin (O2 World, 25 martie) şi Londra (O2 Arena, 27-28 martie). Acest album va conţine următoarele coveruri: ”Heroes” (David Bowie), ”The Boy in the Bubble” (Paul Simon), ”Mirrorball” (Elbow), ”Flume” (Bon Iver), ”Listening Wind” (Talking Heads), ”The Power of the Heart” (Lou Reed), ”My Body Is a Cage” (The Arcade Fire), ”The Book of Love” (The Magnetic Fields), ”I Think It\'s Going To Rain Today” (Randy Newman), ”Apres Moi” (Regina Spektor), ”Philadelphia” (Neil Young) şi ”Street Spirit” (Radiohead).

Peter Gabriel este un muzician britanic născut în 1950, devenit celebru după ce a activat în trupa de rock progresiv Genesis, în calitate de solist principal şi instrumentist. După despărţirea de Genesis, Peter Gabriel a avut o carieră solo încununată de succes. Recent, artistul şi-a concentrat eforturile asupra producţiei şi promovării muzicale, dar şi a noilor tehnici moderne de distribuţie digitală a muzicii. Peter Gabriel este implicat în numeroase acţiuni umanitare şi a primit Polar Music Prize pe 2009.