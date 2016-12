Peter Jackson, operat de ulcer perforat

Filmările pentru proiectul ”The Hobbit” ar putea fi amânate, deoarece regizorul Peter Jackson a fost operat de ulcer perforat, miercuri, la o clinică din Wellington, Noua Zeelandă. Peter Jackson, în vârstă de 49 de ani, care a regizat cele trei lungmetraje din seria ”The Lord Of The Rings / Stăpânul inelelor” în ţara sa natală, Noua Zeelandă, a fost internat, miercuri seară, într-o clinică din Wellington, acuzând dureri acute în zona stomacului. ”Peter Jackson se odihneşte, iar medicii se aşteaptă la o vindecare completă”, a declarat Melissa Booth, agentul de presă al renumitului cineast. ”Această intervenţie chirurgicală nu va avea niciun impact asupra implicării sale în filmări, în afara unei uşoare amânări a datei la care va începe lucrul”, a adăugat aceeaşi sursă.

Filmările pentru cele două pelicule din seria ”The Hobbit”, inspirate din romanele scriitorului J.R.R. Tolkien, erau programate să înceapă la mijlocul lunii februarie. Primul dintre cele două filme va fi lansat în decembrie 2012, iar cel de-al doilea, un an mai târziu. ”The Hobbit” este un roman scris în anul 1937, de autorul britanic J. R. R. Tolkien şi prezintă povestea personajului Bilbo Baggins, rol interpretat de Martin Freeman, plecat în căutarea unei comori. Romanul a precedat trilogia ”The Lord of the Rings / Stăpânul inelelor”, în care abundă poveştile despre magie şi război. Din distribuţia celor două filme vor face parte, potrivit declaraţiilor unor reprezentanţi ai studiourilor Warner Bros. Pictures, Cate Blanchett, interpreta personajului Lady Galadriel, regina elfilor, Orlando Bloom, interpretul elfului Legolas, Ken Stott, interpretul Lordului Balin, regele dwarfilor, Sylvester McCoy, alias vrăjitorul Radagast the Brown şi actorul suedez Mikael Persbrandt, interpretul metamorfului Beorn.