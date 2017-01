Peter Prevc și-a asigurat în avans câștigarea Globului de Cristal

Săritorul sloven Peter Prevc (23 de ani) a devenit în premieră câștigător al Cupei Mondiale de sărituri cu schiurile, adjudecându-și matematic Globul de Cristal cuvenit primului clasat în ierarhia generală cu șase etape înainte de finalul sezonului. La Almaty (Kazahstan), care a organizat în premieră concursuri de Cupă Mondială, Peter Prevc a dominat categoric cele două etape de la sfârșitul săptămânii trecute, desfășurate pe trambulina de la Sunkar, unde ar fi trebuit să aibă loc și competiția olimpică de sărituri din anul 2022, dacă Almaty ar fi învins Beijingul la votul din 31 iulie 2015.

Sâmbătă, slovenul a terminat cu 28 de puncte avans față de al doilea clasat, reușind sărituri de 141 şi 137,5 metri, salturi care în cele două manșe au fost cu 3-4 metri mai lungi decât următoarele performanțe! El a fost urmat de austriacul Michael Hayboeck (sărituri de 138 şi 133 m) și de germanul Severin Freund (sărituri de 135 m).

Duminică, Peter Prevc a sărit în cele două manșe 139,5 şi 139 m, terminând concursul cu 325,9 de puncte. Prevc i-a devansat pe Severin Freund (314,3p, sărituri de 137 şi 141,5 m) şi pe norvegianul Daniel-Andre Tande (310,9p, sărituri de 140,5 şi 139,5 m), care au completat podiumul. Freund, autorul celei mai lungi sărituri a zilei, 141,5 metri, a fost dezavantajat de evoluția mai slabă din prima manșă.

În clasamentul general al Cupei Mondiale, Peter Prevc are 619 puncte în plus față de Freund, ocupantul locului 2, cu un maxim de 600 de puncte puse în joc în ultimele șase etape. Prevc are acum 13 victorii în acest sezon, egalând recordul de succese într-o singură stagiune, deținut de Gregor Schlierenzauer din 2008-2009. El și-ar putea îmbunătăţi această performanţă în cele șase concursuri care mai sunt de disputat. Următoarele etape vor avea loc în Polonia, pe trambulina de la Wisla, la sfârșitul acestei săptămâni.

Să mai spunem că Peter Prevc, care în actualul sezon a câștigat și Turneul celor Patru Trambuline, a devenit primul sloven care triumfă în Cupa Mondială de sărituri cu schiurile din 1998 încoace, după Primoz Peterka.

