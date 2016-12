„Peter Ustinov îmi spunea: ‘Stai din ce în ce mai bine!’\"

O nouă carte de film urmează să iasă de sub tipar. Este o lucrare voluminoasă, cu un titlu incitant - „Cannes-ul românilor\" (1946 - 2009). Ea poartă semnătura criticului şi istoricului de cinema Ioan Lazăr. Aşa cum cititorii ziarului „Telegraf\" cunosc, deja, Ioan Lazăr este deţinătorul primului Premiu academic pentru cultura cinematografică, atribuit recent de către Uniunea Cineaştilor din România, pentru „Filmele etalon al cinematografiei româneşti\". După cum titlul sugerează cu claritate, „Cannes-ul românilor\" este o amplă panoramă, prima de acest fel din cultura noastră de cinema, asupra participării cineaştilor şi filmelor româneşti la cel mai mare festival de film din lume. Sunt prezentate şi analizate toate creaţiile cinematografice semnate de regizori români sau la care participă operatori şi actori de la noi, intrate în diverse secţiuni, de la prima ediţie a festivalului până astăzi. În afara comentariilor la filme sunt marcate şi coordonatele contextului respectiv (jurii, vedete, palmares), lucrarea având în sumar şi o serie de interviuri cu personalităţi româneşti şi internaţionale din lumea filmului. Volumul este bogat ilustrat.

Publicăm, în numărul de astăzi, o primă parte a convorbirii cu regizorul Mircea Mureşan, autorul ecranizării „Răscoala\". În 1966, filmul a fost încununat, la Cannes, cu premiul „Opera Prima\".

Reporter: Cum v-a venit ideea unei ecranizări şi cum aţi reuşit să-i convingeţi pe şefii de atunci ai cinematografiei să faceţi un film despre o răscoală?

Mircea Mureşan: Ca ardelean, doream dintotdeauna să fac un film după Rebreanu. Nu era simplu să propui un subiect despre ţărani imediat după încheierea colectivizării, ceea ce se considera semnalul victoriei definitive a socialismului în ţara noastră. Cu toate acestea, am îndrăznit să-i vorbesc domnului Paul Cornea, care conducea Studiourile de la Buftea, despre intenţia mea. El mi-a spus: „Fă-l!\" Mi-era un pic teamă, pentru că toată lumea s-a mirat: „Filme cu ţărani care se răscoală? Acum?!\"

Rep.: Nu se poate spune că aveaţi o mare experienţă la acea oră...

M.M.: Pentru mine era important că fusesem asistentul lui Victor Iliu, la „Moara cu noroc\".

Rep.: Care a fost contextul imediat al turnajului, ţinând seama că era sfârşit de eră Dej şi începutul epocii Ceauşescu?

M.M.: Filmul a fost terminat în zilele în care a murit Dej. Vreau să precizez, pentru cei care nu cunosc episodul, că în film trebuia să apară şi Lica Gheorghiu.

Rep.: Care nu a mai apărut totuşi.

M.M.: Mi s-a cerut să-i găsesc un rol. Mihnea Gheorghiu m-a anunţat că va trebui să mă prezint la tovarăşa Beşcu. Am fost chemat la comitetul central al partidului comunist, unde adjunct de şef de secţie la propagandă era tovarăşa Beşcu. Această doamnă Beşcu m-a luat de departe: „Tovarăşu’ Mircea, întreaga familie a tovarăşului Dej este revoluţionară. Şi tovarăşa Lica este o fiinţă revoluţionară. A mai jucat în filme şi-şi doreşte să mai joace\". A trebuit să dau un răspuns pe loc. I-am zis: „Tovarăşa Beşcu, nu am asemenea personaje în filmul acesta. Nadina este o curvă. Celălalt personaj e Florica. Are 18 - 19 ani şi tovarăşa Lica nu ar corespunde. Apoi Florica este violată în film. Este o ţărancă simplă. Din păcate, nu am alte roluri feminine\". „Să fie soţia învăţătorului!\", mi-a replicat prompt. Învăţătorul era jucat de Cozorici. Soţia lui apărea puţin, era mai mult o figurantă. „Noi ne-am gândit. Îi mărim rolul. Am vorbit deja cu Sălcudeanu şi deja i-a scris un rol\". Am acceptat, nu aveam de ales. Am filmat nişte scene complet inutile. Dădea lapte la copilaşi. Am mărit partitura învăţătorului ca să spună şi ea o replică. Între timp, Dej a murit, iar ea a plecat în doliu, în Suedia. Timpul trecea şi nu mai apărea. Trecuse vara şi ea nu mai venea. Am mutat apoi scenele de zi noaptea şi am filmat iarna. Între timp, unele lucruri s-au schimbat. A venit Ceauşescu la putere şi îmi aduc aminte că, la nunta lui Mihai Iacob, Mihnea Gheorghiu m-a luat de-o parte şi mi-a spus: „Mircea, trebuie s-o scoatem pe Lica Gheorghiu\". Aşa se face că ea nu mai apare în varianta finală. (Va urma.)