Petiţie... “antiPiţurcă”

O parte a suporterilor români cer demisia selecţionerului naţionalei României, Victor Piţurcă, pe site-ul petitieonline.ro, în timp ce, pe acelaşi site, o altă iniţiativă cere menţinerea antrenorului pe banca tehnică. “Datorită selecţionărilor făcute atît de subiectiv pentru Campionatul European de Fotbal Austria şi Elveţia 2008 şi pentru tactica total nepotrivită aleasă de Victor Piţurcă în aceste meciuri, noi fanii cerem demiterea lui din funcţia de antrenor al echipei de fotbal a României”, se arată în petiţia semnată de contestatarii selecţionerului.

În replică, susţinătorii lui Piţurcă consideră că selecţionerul nu este vinovat de ratarea calificării în sferturile de finală ale EURO 2008: “Nu Piţurcă este vinovat de ratarea calificării. Gîndiţi-vă că a fost antrenorul care a calificat de două ori naţionala şi a făcut două meciuri destul de bune la Euro-2008. Păcat de ultimul meci cu Olanda, dar de vină sînt şi jucătorii că nu au avut deloc ambiţie să lupte. Dacă jucătorii nu sînt în stare să facă mai mult nu este de vină antrenorul. Sîntem o echipă cu antrenor de Euro însă cu jucători care nu au ce căuta acolo. Nu mai repetaţi aceeaşi greşeală din 2000 cînd Piţi a fost demis şi naţionala nu s-a mai calificat la vreun turneu final decît doar acum, cu acelaşi.......Piţurcă. Susţineţi menţinerea în funcţia de antrenor al echipei naţionale a lui Victor Piţurcă”.

Petiţia “Demisia lui Piţurcă” a strîns, pînă vineri la prînz, 1.449 de semnături, în timp ce petiţia “Menţinerea în funcţie a lui Victor Piţurcă” nu a fost semnată decît de 66 de persoane, însă aceasta din urmă a fost postată la aproape 40 de ore după prima.

Selecţionerul a fost apărat de portarul Bogdan Lobonţ: “Echipa naţională are un antrenor foarte bun! Nu mi se pare normal să ataci un antrenor care a avut şi are performanţe la echipa naţională. Ştiu că România are 22 de milioane de antrenori, dar Victor Piţurcă a demonstrat că este cel mai bun. Nu este problema mea cum au fost selecţionaţi jucătorii pentru Euro 2008, este problema selecţionerului”.