Petraeus, audiat pentru funcţia de director CIA

Generalul David Petraeus, actualul comandant al forţelor americane din Afganistan, a fost audiat, joi, în comisia pentru serviciile de informaţii a Senatului, în vederea confirmării în funcţia de director al CIA. Generalul în vârstă de 58 de ani a declarat că este dispus să se retragă din armată, după 37 de ani, pentru a conduce cea mai mare agenţie de informaţii a ţării, independent de legăturile cu serviciile militare. El a dat asigurări că înţelege faptul că CIA joacă un rol major în strângerea de informaţii, dar face parte dintr-o echipă mai mare şi le-a spus senatorilor că, sub conducerea sa, agenţia va fi neobosită în obţinerea de informaţii necesare Guvernului. Întrebat despre tehnicile dure de interogare, asimilate de mulţi torturii, Petraeus şi-a reiterat opoziţia faţă de ele, subliniind că metodele permise prin manualul de interogare al armatei, la a cărui redactare a participat şi el, s-au dovedit eficiente. El a precizat însă că tehnicile dure de interogare ar trebui luate în calcul în unele scenarii, de exemplu, interogarea cuiva care a amplasat un dispozitiv nuclear la New York, ce ar urma să explodeze în 30 de aminute. În aceste condiţii, el a cerut stabilirea din timp a unor proceduri care să permită autorizaţii de la înalţi oficiali, pentru a evita ca reprezentanţi de rang inferior să fie nevoiţi să analizeze această chestiune sub presiune extremă.

David Petraeus a preluat comanda Forţei Internaţionale de Asistenţă pentru Securitate (ISAF) a NATO şi forţelor americane din Afganistan, în 4 iulie 2010, după ce a servit peste 20 de luni drept comandant al Comandamentului Central al SUA. Anterior, el a condus forţa multinaţională din Irak. Dacă va fi confirmat la conducerea CIA, îi va urma în funcţie lui Leon Panetta, care va deveni secretar al Apărării, în urma retragerii lui Robert Gates.