Petre Grigoraş, internat în spital

Ieri după-amiază, Petre Grigoraş, antrenorul principal al formaţiei Oţelul Galaţi, a fost internat în Secţia de Cardiologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, acuzînd probleme cardiace. "Nu m-am simţit bine, am avut palpitaţii şi cum am mai avut astfel de probleme, m-am dus la spital. Am efectuat deja un set analize, EKG, sînge şi altele, iar acum mă simt mai bine. Voi rămîne internat în această noapte şi sper ca astăzi să fiu externat", a declarat Petre Grigoraş, care ar fi dorit să meargă aseară acasă, dar medicii i-au recomandat să rămînă la spital, sub observaţie. Astăzi, Grig va mai fi supus unui set de analize, fostul tehnician al Farului sperînd ca la ora confruntării cu echipa constănţeană să poată sta pe banca Oţelului, alături de secundul său, Marian Dinu. Oţelul Galaţi se pregăteşte de o săptămînă la Constanţa, în vederea partidei cu Farul, programată sîmbătă, de la ora 17.00, în cadrul etapei a 29-a a Diviziei A la fotbal.

Tot ieri, antrenorul secund al Farului, Lucian Marinof, s-a deplasat la spital, pentru efectuarea unor analize, din cauza unor probleme stomacale.

Cosmin Paşcovici nu joacă împotriva Oţelului

Titular în ultima partidă a Farului, fundaşul Cosmin Paşcovici nu va putea evolua în partida din etapa a 29-a a Diviziei A, cu Oţelul Galaţi, programată sîmbătă, de la ora 17.00, pe Stadionul "Farul". Fundaşul stînga al “rechinilor“ a suferit o contractură musculară şi nu va mai juca pînă la finalul acestui campionat. Paşcovici ratează astfel întîlnirea cu fostul său antrenor, Petre Grigoraş, actualul tehnician al Oţelului. Penultima rundă a campionatului programează astăzi primele două jocuri - ora 18.00: Gloria Bistriţa - CFR Cluj (Telesport; în tur: 0-0) - la Reghin; ora 20.00: FCM Bacău - FC Vaslui (Naţional TV; 1-1).