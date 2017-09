Petre Grigoraș, tot mai aproape de SSC Farul Constanța

20:47:31 / 23 Iulie 2017

Ssc

Banii de la primarie sa vina. Sa aruncam in stanga si in dreapta. Domnilor..ce avea Barbone? Chiar asa ne permitem sa aruncam cu banii? Nu am nimic cu Grigoras..dar cred ca trebuia lasat Barbone in continuare. Omu a ramas la greu cand toti au uitat de Farul. Atragerea de noi membrii cotizanti nu va mai intereseaza? Vânzarea de abonamente? Parca era clubul suporterilor..dar voi visati la banii pesedeului..pardon, primariei. Pacat ca un lucru ce a plecat frumos..se strica usor usor