Petre şi Iustian, un cuplu politic imposibil

Am afirmat întotdeauna că Mihai Petre este unul dintre tinerii cu veleităţi deosebite pentru politică. E un fel de floare rară. Nu numai în PD-L, partidul de unde provine domnia sa, ci de pe întreg eşichierul politic constănţean. A luat-o, cum se spune, de jos, şi a urcat, încet, dar sigur, fiecare treaptă a afirmării sale depline. Într-o progresie normală, a ajuns la mijlocul drumului. Cu multe suferinţe şi cazne, evident, pentru că s-au găsit destui voluntari ai răului care au încercat să-l blocheze la mantinelă şi să-l calce în picioare cu bocancii plini de noroi. Într-un fel, tot răul pricinuit de diverşi activişti de doi lei l-a determinat să înveţe să lupte şi să rabde în condiţii dintre cele mai dificile. Mihai Petre nu face parte din categoria celor care, în anii săi de glorie, s-au grăbit să-i pupe mîna lui Laurenţiu Mironescu, omul care, pînă mai ieri, dădea ora exactă în PD-L Constanţa. Nu s-a îmbrîncit niciodată cu hămesiţii care au dat buzna în sala cu plăcinte-înainte. A muncit din greu în campania electorală a lui Mircea Banias. Faptul că Banias a ajuns senator se datorează şi tînărului politician Mihai Petre. Poate mai mult decît alţii din partid, merita o recompensă. Incluzînd, printre alte merite, şi contribuţia sa substanţială la refacerea imaginii PD-L Constanţa după dezastrul din vara anului trecut, generat de ravagiile făcute în teritoriu de “furtuna blondă”. Ca o recunoaştere a activităţii sale din ultima perioadă, cu cîteva săptămîni în urmă, a fost propus pentru unul din cele două posturi de subprefecţi, care, conform algoritmului politic în vigoare, aparţin pedeliştilor. La vremea respectivă, m-am numărat printre susţinătorii lui Mihai Petre, cu care, de altfel, am şi purtat mai multe discuţii pe această temă. Trebuie să recunosc că, în cele din urmă, decizia sa de a opta pentru cariera politică, renunţînd la numirea pe care o avea în buzunar, este una mai mult decît înţeleaptă. După ce am întors problema lui pe toate feţele, eliminînd subiectivismul şi simpatiile personale, am fost şi eu de aceeaşi părere. Mihai Petre trebuie să-şi continue cariera politică, avînd perspective mult mai mari de afirmare de pe această poziţie decît în postura unui subprefect cu termenul de valabilitate expirat din start. Mihai Petre nu este Mircea Iustian, care, în opinia mea, a ieşit de multă vreme din cărţile politichiei, domnia sa fiind veşnicul beneficiar al unor conjuncturi favorabile generate de acordul încheiat între PLD şi Partidul Democrat. Dacă ar fi acceptat funcţia de subprefect, Mihai Petre ar fi intrat de timpuriu în asociaţia pensionarilor politici din teritoriu. Asta, cum să zic, pe de o parte. Pe de altă parte, nu cred că ar fi fost pregătit pentru preluarea unor prerogative administrative care, sînt sigur, în acest moment, îl depăşesc. Sigur, ar fi fost posibil să fie tras din prima pe “linie moartă”, ceea ce i-ar fi fost de-a dreptul fatal. Pe urmă, nu cred că este pregătit nici pentru “curăţenia generală” care se anunţă în Prefectura Constanţa după deranjul lăsat la faţa locului de domnul Dănuţ Culeţu, fostul prefect liberal. Sînt convins că Mihai Petre a cîntărit bine situaţia înainte de a lua decizia de a nu mai accepta oferta care i-a fost prezentată pentru postul de subprefect, optînd pentru cariera politică. În privinţa sa, pot fi făcute nenumărate reproşuri conducerii centrale a PD-L, care, nedrept şi nejustificat, i-a barat drumul la alegerile parlamentare din toamna anului trecut. În opinia mea, Mihai Petre ar fi avut şanse mari în colegiile în care au candidat Titi Chirilă şi Laurenţiu Mironescu. Chiar şi acum, după o campanie electorală tumultoasă, Mihai Petre este mult mai cunoscut în judeţ decît Titi Chirilă, ca să dau un singur exemplu. Pentru Mihai Petre, alegerile pentru Parlamentul European, care se apropie cu paşi repezi, reprezintă o şansă imensă de afirmare. Cred că ăsta este locul ideal pentru un tînăr politician şi nu perspectiva sumbră de a face muncă de birou, fiind coleg de culoar cu Mircea Iustian, care, poate, fie vorba între noi, după eşecul înregistrat în tentativa de a sparge PNL, s-a săturat de politică… Sînt convins că, lui Mihai Petre, din foarte multe puncte de vedere, postul de subprefect nu i-ar fi adus mari satisfacţii personale şi profesionale. Nu am nicio îndoială că se va găsi şi pentru el locul potrivit…