Petrecere cu R.O.A. şi noaptea rapperilor

Seara de sâmbătă le aduce tinerilor noi posibilităţi de a se distra în cluburile din oraş, după o noapte de vineri plină de concerte. Ca în fiecare toamnă, după sezonul estival, este rândul elevilor şi studenţilor să „aglomereze” cluburile şi să petreacă pe muzica preferată, cele mai îndrăgite stiluri în rândul tinerilor din oraş fiind hip-hop, rock, reggae, electro, dubstep. Astfel se explică şi activitatea prolifică a cluburilor cu astfel de profil, în extrasezon.

R.O.A., LA REDESCHIDERE E adevărat că în octombrie vine bruma, însă în această sâmbătă, la Constanţa vine... R.O.A. (Rise of Artificial). Formaţia ajunge din nou la malul mării, pentru a susţine un superconcert, cu ocazia redeschiderii clubului Goblin. După o vară în care a fost deschis în Vama Veche, Goblin şi-a reluat seria evenimentelor din oraş încă de vineri noapte, când a avut loc prima petrecere din această toamnă, la sediul clubului. Cei de la R.O.A. vor urca pe scenă sâmbătă noapte, după ora 22.30, iar preţul unui bilet de intrare va fi de 15 lei. Trupa R.O.A. va cânta, pe lângă vechile hituri, şi câteva piese de pe viitorul material discografic, ce va fi definitivat în 2014.

Proiectul Rise of Artificial, pe scurt... R.O.A., a apărut în urmă cu patru ani. Membrii fondatori sunt Bogdan Popoiag (UNU’) şi Cezar Stănciulescu (Junkyard), cel din urmă venind după o lungă colaborare cu Şuie Paparude. Premiera lor în FM a reprezentat-o lansarea single-ului „Ne place”, la sfârşitul lui 2010, care a devenit atunci un superhit. 2011 a fost anul lansării piesei „Sonata în La minor”, 2012 i-a surprins pe membrii R.O.A. pe scenele autohtone, inclusiv în concerte pe litoral, iar în 2013, după multe nopţi de vară în Vamă şi după lansarea piesei „La răsărit”, membrii trupei pregătesc cel de-al doilea album.

„30 BACK TO HIP-HOP” Sâmbătă are loc, totodată, şi cea de-a doua parte a evenimentului „30 Back To Hip-Hop” din clubul Heaven’s Hell, în cadrul căruia au fost programate reprezentaţiile a 30 dintre cei mai buni MC din ţară. Beat-urile grele vor începe astfel să răsune în club de la ora 19.00, iar printre rapperii care şi-au anunţat prezenţa la acest eveniment se numără: Deliric, Doc, Dragonu, Sişu, Raku, dar chiar şi... Cedry2k, cel din urmă venind să îşi susţină prietenii după ce s-a retras din muzică anul trecut. Preţul unui bilet de intrare pentru seara de sâmbătă este de 25 de lei.