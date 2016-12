Petrecere cu surprize pentru Hagi

ALĂTURI DE FAMILIE. Cel mai bun fotbalist român din toate timpurile, Gheorghe Hagi, a sărbătorit, vineri seară, împlinirea a 45 de ani, în oraşul natal, la Constanţa. Aproape 200 de prieteni şi rude au venit la petrecerea organizată la Hotelul “Iaki” din staţiunea Mamaia, încărcaţi cu daruri şi urări de bine pentru “Rege”. Vizibil emoţionat, Hagi şi-a întâmpinat invitaţii alături de soţia sa, Marilena, care s-a ocupat de organizarea petrecerii, şi cei doi copii, Ianis şi Kira. „Mă simt foarte bine la 45 de ani, fericit şi bucuros, înconjurat de familie şi de prieteni, aşa cum îi stă bine oricărui om. Mă simt împlinit şi îmi doresc să fiu sănătos în continuare. Dacă ai sănătate, poţi să le faci pe toate. Încă sunt tânăr, am multe de făcut, chiar dacă este o altă etapă din viaţa mea. Chiar dacă eu am avut şi fotbalul, care mi-a dat foarte mult, pe primul loc este familia. Suntem fericiţi şi avem lângă noi doi prunci care cresc bine. După ce am muncit în ultimii doi ani la proiectul academiei, care deja merge bine, o să mă gândesc şi la ceea ce-mi place cel mai mult, să antrenez”, a mărturisit Hagi. „A ieşit o petrecere frumoasă. Toţi prieteni şi familia sunt prezenţi şi cel mai important este că suntem cu toţii împreună”, a adăugat soţia “Regelui”. Dacă Ianis, băiatul lui Hagi, a recunoscut că-şi doreşte să calce pe urmele tatălui său, Kira a dezvăluit că nu intenţionează să practice vreun sport: „Vreau să devin actriţă, iar pe urmă regizor”.

CADOURI SPECIALE. Printre invitaţii lui Hagi s-au numărat personalităţi din fotbalul românesc, dar şi din cea a sportului constănţean. Cu toţii i-au adus cadouri speciale “Regelui”, fostul său coechipier de naţională şi, totodată, cumnatul său, Gică Popescu, promiţându-i o mare surpriză. „Dacă nu aş fi ştiut că este căsătorit, la câţi invitaţi sunt, aş fi spus că face nuntă. Este încă o dovadă că este apreciat şi iubit de foarte multă lume. Va mai dura ceva timp până va veni cadoul meu, pentru că am nevoie de ceva timp”, a explicat “Baciul”. „Îi doresc multă sănătătate şi să antreneze o echipă mare, pentru a demonstra cât de mare antrenor este. Se va întoarce sigur pe bancă pentru că acolo este locul lui”, a adăugat impresarul Victor Becali. „Să fie sănătos şi să rămână acelaşi om pe care eu l-am cunoscut. Este deosebit şi unic. I-am adus, împreună cu Vasile Mihu, preşedintele AJF Constanţa, o minge, un tort şi un tablou unicat, care reprezintă viaţa lui Hagi pe terenul de sport”, a spus Elena Frâncu, directorul DSJ Constanţa. Unul dintre momentele emoţionante l-a reprezentat înmânarea cadoului din partea Academiei de fotbal “Gheorghe Hagi”, reprezentată de preşedintele Paul Peniu, şi directorul general, Zoltan Iaşko. Cei doi i-au dăruit lui Gheorghe Hagi un tablou uriaş, cu o poză care îi avea în prim plan pe jucătorii Academiei, aliniaţi pe două rânduri, care îi transmiteau “Regelui” următorul mesaj: “Academia Gheorghe Hagi / La mulţi ani! 45”. Petrecerea a durat până în zorii zilei de sâmbătă, iar aseară Hagi a revenit în Turcia, unde se află în cantonament echipele de la Academia care-i poartă numele.