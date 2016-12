Petrecere de Crăciun pentru copiii centrelor de plasament

În luna bucuriilor, Moş Crăciun nu i-a uitat pe prichindeii centrelor de plasament din Constanţa. Aproape 300 de copii vor primi cadouri, se vor juca şi vor avea parte de spectacole-surpriză, dar şi de o masă caldă în dar, de Sărbători. Acţiunea din acest an va fi organizată în 23 decembrie de Asociaţia „United Hands“ România, în parteneriat cu militarii americani de la Black Sea Rotational Force şi cu Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, la „Mihail Kogălniceanu“. Este pentru al treilea an când evenimentul va fi organizat la baza militară de la „Mihail Kogălniceanu“. 300 de copii aparţinând centrelor de plasament „Delfinul“, „Antonio“, Centrul de Primire a Copilului în Regim de Urgenţă - CPCRU, Ovidiu, „Micul Rotterdam“, dar şi unor fundaţii şi organizaţii non-profit din Dobrogea (Fundaţia „Nightingales“, Asociaţia „Fair Play“, Fundaţia „Giovanni Bosco“, Project Rescue România și Asociaţia Charity East Casa Giulia) primesc şi în acest an, de la spiriduşii Moşului, cele mai frumoase daruri. „Începând cu ora 10.30, voluntarii „United Hands“ le-au pregătit fel şi fel de jocuri în spiritul Sărbătorilor de Iarnă, avem un brad pe care îl vom împodobi special pentru ei şi multe alte surprize. Le mulţumim şi în acest an sponsorilor noştri, fără de care evenimentul nu ar fi fost posibil”, a spus Mihaela Buzilă, organizator al evenimentului din partea Asociaţiei „United Hands“ România.