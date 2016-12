Petrecere discretă de 20 de ani pentru Chris Brown

În timp ce fosta sa iubită, Rihanna, şi-a făcut o apariţie spectaculoasă la Gala Met din New York, purtînd un costum semnat Dolce & Gabbana, Chris Brown şi-a sărbătorit împlinirea a 20 de ani cu o petrecere foarte discretă. Rapper-ul a petrecut alături de familie, în statul său natal, Virginia. Chris Brown a pledat nevinovat, luna trecută, la acuzaţiile formulate de o instanţă din Los Angeles, în urma incidentului din 8 februarie în care iubita sa, Rihanna, a fost bătută cu bestialitate. Deşi la scurt timp după incident, cei doi păreau să se împace, în ultima vreme există tot mai multe semne că relaţia tinerilor a luat sfîrşit. În martie, cînd a fost ziua ei de naştere, aceasta a sărbătorit 21 de ani cu o serie de prieteni la Los Angeles. Apoi, Rihanna a stat mai mult la reşedinţa sa natală din Barbados, pînă la apariţia neaşteptată la gala din New York. Aici, cîntăreaţa a fost primită cu ovaţii de asistenţa încălzită de un minirecital susţinut de Kanye West. Rihanna a interpretat în duet cu Kanye West hit-ul acestuia “Say You Will”, dar şi piesa ei “Live Your Life”.