Petrecere în cimitir cu profanare de morminte

Un adolescent din Medgidia şi-a pierdut viaţa în apele Canalului Dunăre - Marea Neagră, în august, cu doar o lună înainte de a împlini vîrsta majoratului. Marţi, ziua în care acesta ar fi împlinit 18 ani, cîţiva prieteni ai adolescentului l-au însoţit pe fratele celui dispărut la mormîntul acestuia. Potrivit poliţiştilor, “copiii de bani gata” şi-au făcut apariţia în Cimitirul Central din Medgidia la bordul a trei taxiuri. “În jurul orei 20.00, trei autoturisme au venit la poarta cimitirului şi au vrut să intre. Am încercat să îi opresc, dar au început să ţipe la mine şi să mă ameninţe. M-am speriat şi i-am lăsat să treacă. Au mers cu maşinile pînă la capătul aleii, la ultimele morminte. Cînd au coborît, mi-am dat seama că erau opt persoane, printre care şi două fete. S-au aşezat lîngă un mormînt şi au început să bea bere şi votcă”, a declarat Costel Pleşca, angajat al Cimitirului Central din Medgidia. Bărbatul susţine că s-ar fi dus după ei cu intenţia de a le spune că cimitirul nu este un loc de distracţie, dar tinerii l-au pus pe fugă ameninţîndu-l cu bătaia. “Mi-a fost frică să mă mai apropii de ei, aşa că m-am retras la poarta cimitirului. Nu după mult timp, cele două fete, împreună cu fratele victimei au plecat pe jos, iar la mormînt au rămas restul de cinci băieţi”, a adăugat angajatul cimitirului. Dimineaţa, cîteva persoane care au venit să îngrijească locurile de veci ale rudelor au constatat cu stupoare că nu mai puţin de 15 morminte fuseseră vandalizate: crucile din lemn erau rupte, cele din piatră şi marmură sparte şi doborîte la pămînt, suporturile pentru candele şi coroanele de flori distruse, iar peste morminte erau aruncate sticle goale de băutură şi alte gunoaie. “Am venit să aprind o lumînare la mormîntul soţului meu. Cînd am ajuns, am văzut crucea de piatră dărîmată şi spartă în bucăţi. Nu înţeleg cine ar fi putut face aşa ceva şi de ce. Ca să pot să fac mormîntul soţului, a trebuit să fac un împrumut la bancă pentru care plătesc şi acum. Nu ştiu cu ce bani voi putea repara stricăciunile”, a spus Lucica Răus. Poliţiştii din Medgidia au demarat o anchetă pentru a stabili cine se face vinovat de profanarea celor 15 morminte. Şeful Poliţiei Medgidia, scms. Vasile Dăogaru, spune că în urma cercetărilor s-a stabilit că cei cinci tineri rămaşi în cimitir, marţi noaptea, la mormîntul prietenului lor, se fac vinovaţi de vandalizarea mormintelor respective. Marius Zeglea, de 24 ani, Ionuţ Ene, de 19 ani, Nicolae Barbu, de 19 ani, Iulian Drăgan, de 18 ani şi Florin Ion P., de 16 ani, toţi din Medgidia, nu au putut justifica în niciun fel gestul lor, mai ales că printre mormintele profanate se afla şi cel al prietenului lor. Poliţiştii spun că după ce au distrus cele 15 cruci din cimitir, tinerii au chemat un taxi şi au plecat la casele lor ca şi cînd nimic nu s-ar fi întîmplat. Oamenii legii spun că, iniţial, unii dintre ei au negat că ar avea vreo legătură cu profanarea mormintelor, aruncînd vina unul asupra celuilalt. “Eu nu am făcut nimic. Doar Ionuţ Ene a rupt o cruce de lemn şi atît”, a fost una dintre primele declaraţii ale lui Iulian Drăgan. Toţi cei cinci tineri sînt cercetaţi în libertate pentru profanare de morminte, infracţiune pedepsită cu pînă la trei ani de închisoare. De asemenea, ei vor trebui să suporte şi distrugerile provocate, a căror valoare se ridică la o sută de milioane lei vechi.