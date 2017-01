Petrecere în două culori marca Jennifer Lopez & Marc Anthony

În acest sfîrşit de săptămînă, în apartamentul de lux de la ultimul etaj al Hotelului Gramercy Park din New York a avut loc petrecerea pentru viitoarea sau viitoarele progenituri ale lui Jennifer Lopez. Alături de soţul său, Marc Anthony, cîntăreaţa şi actriţa americană, în vîrstă de 38 de ani, a afişat forme mai mult decît voluptoase. Petrecerea a fost găzduită de Elaine Goldsmith-Thomas, producătorul filmului “Maid in Manhattan”, care a avut-o ca protagonistă pe Jennifer Lopez în 2002. Printre invitaţi s-au numărat actriţa Leah Remini şi designer-ul Roberto Cavalli. Acesta i-a făcut cadou bebeluşului un pătuţ roz cu imprimeu de leopard. Pentru a alimenta speculaţiile potrivit cărora Jennifer Lopez va aduce pe lume gemeni, petrecerea a avut ca teme două culori, roz şi bleu. În plus, apartamentul a fost decorat în mod special cu tot felul de ornamente de cristal Swarovski. Mult-aşteptatul moment al naşterii este prevăzut în cîteva săptămîni.