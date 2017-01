Petrecere în onoarea lui Michael Jackson

Cîntăreţul american va asista la o "petrecere de Crăciun" organizată în onoarea sa, pe 19 decembrie, în Japonia, ţară unde starul a apărut pentru prima dată în public de la achitarea sa în procesul în care a fost acuzat de molestare sexuală a unui minor, anul trecut. Petrecerea sărbătoreşte şi 25 de ani de la apariţia albumului "Thriller", care a avut cele mai mari vînzări din toate timpurile.

Va fi prima ieşire în public a starului după palida revenire pe scena muzicală londoneză, în cadrul ceremoniei World Music Awards, unde Michael Jackson a fost recompensat cu premiul Diamond pentru întreaga carieră.

Spre marea dezamăgire a fanilor săi, Michael Jackson a cîntat doar cîteva versuri din refrenul melodiei "We Are The World". Toată lumea se aştepta ca starul de 48 de ani să cînte hitul "Thriller", dar acesta a fost interpretat de cîntăreţul american Chris Brown. Michael Jackson a fost însă aclamat de fani cînd şi-a aruncat jacheta sa neagră în public.

Nu se ştie dacă Michael Jackson va susţine un concert în Japonia. La sfîrşitul lunii iunie, aceasta anunţa că se va întoarce pe scena muzicală cu un turneu şi un nou album, primul în ultimii şase ani, pe care speră să-l lanseze în 2007.