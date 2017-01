Petrecere în pijamale în scop umanitar

Un bar din Constanţa a fost, vineri, gazda unei petreceri mai puţin obişnuite, o petrecere în pijamale. Manifestarea a avut ca scop strîngerea de fonduri pentru o tînără ţintuită într-un scaun cu rotile, care are nevoie de un tratament în Franţa. Iniţiativa a venit din partea a patru tineri constănţeni - Ana Bălan, Andrei Bîtă, Roxana Pop şi Sebastian Popa - care au făcut tot ce le-a stat în puţiinţă pentru ca prietena lor, Mirela Eftemie, de 31 de ani, din Bucureşti, să nu rămînă pentru tot restul vieţii în scaunul cu rotile. La petrecere, pijamalele au reprezentat ţinuta obligatorie, mai ales pentru cele 15 persoane care au fost licitate. Pe lîngă persoane, au fost licitate şi cîteva articole de îmbrăcăminte puse la bătaie de prietenii Mirelei. Fondurile strînse şi o parte din contravaloarea consumaţiei de la bar au mers către Mirela, pentru tratamentul de care are nevoie. “În august 2006, eram în drum spre Constanţa, iar în apropierea localităţii Satu Nou, un autoturism a intrat în depăşire fără să se asigure, moment în care motocicleta cu care ne deplasam a fost izbită şi am fost scoşi în afara părţii carosabile. Eu am avut ghinionul să fiu afectată cel mai rău, fiindu-mi fracturată coloana vertebrală. Viaţa mea atîrna de un fir de aţă. Doctorii nu mi-au dat şanse să îmi revin, chiar mulţi dintre ei mi-au spus că îmi voi petrece toată viaţa într-un scaun cu rotile, fiind o legumă“, a povestit tînăra. Prima operaţie a Mirelei a avut loc la două săptămîni după accident, cînd medicii au reuşit să o stabilizeze. “Prima intervenţie a fost făcută pe coloană, cînd a fost nevoie să-mi fie introduse tije de titan pentru susţinerea coloanei. A doua operaţie a avut loc anul trecut, la Beijing, în urma căreia, cu recuperare multă şi foarte, foarte multă muncă, au început să se vadă îmbunătăţirile. Sper, din tot sufletul, că voi reuşi să îmi revin în totalitate, chiar dacă va fi nevoie să mut munţii din loc, să facă Dumnezeu o minune“, a spus Mirela. “Am început să-mi simt picioarele. În această perioadă urmez un tratament intensiv pentru recuperare locomotorie. Este un întreg set de exerciţii. Acasă mi-am cumpărat, deja, cîteva aparate medicale. Fac flotări, genuflexiuni, stau la verticalizare, fac electrostimulare, tratament cu ultrasunete şi multe altele. Merg şi la spitalul ambulatoriu iar, mai departe, voi merge în Franţa, pentru un tratament prin laseropunctură, care va dura doi ani. Va trebui să merg acolo din două în două luni, pentru a face cîte o şedinţă de zece zile“, a mai spus Mirela, care a adăugat că tratamentul pe care îl va urma în Franţa este obligatoriu pentru ca operaţia de la Beijing să nu fi fost făcută fără rost. Pentru acest tratament, Mirela are nevoie de aprox. 60.000 euro. “Deocamdată, am banii pregătiţi doar pentru prima şedinţă şi sper ca, pe parcurs, cu ajutorul prietenilor mei şi al acţiunilor pe care ei le fac pentru a mă ajuta, să pot strînge şi restul banilor de care am nevoie. Faptul că am început să-mi simt picioarele nu poate fi descris în cuvinte“, a spus tînăra. În urma petrecerii au fost strînşi 1.800 de euro, bani care reprezintă un sfert din suma necesară unei şedinţe de tratament în Franţa.