Petrecere social democrată de Ziua Femeii

Petrecere cum rar s-a mai văzut, cu aproximativ 800 de femei şi numai trei bărbaţi, sâmbătă, la un restaurant din Mamaia. Este vorba despre petrecerea femeilor din Organizaţia Judeţeană de Femei a PSD. Anul acesta, doamnele social democrate s-au bucurat de prezenţa liderului filialei judeţene Constanţa a partidului, Radu Mazăre. „Nu puteam să ratez pentru încă un an petrecerea femeilor din PSD. Şi dacă tot am venit, a trebuit să le onorez pe toate, să le salut şi bineînţeles să le pup pe toate”, a declarat Radu Mazăre. Preşedintele PSD Constanţa împreună cu viceprimarul Constanţei Gabriel Stan şi vicepreşedintele Senatului Nicolae Moga au petrecut aproximativ două ore împreună cu femeile din PSD Constanţa. „Am fost puţin supărat pentru că am văzut că femeile l-au pupat mai mult pe Radu Mazăre, dar până la urmă era şi normal, pentru că el este mai tânăr şi mai şugubăţ”, a declarat râzând Nicolae Moga. Aranjate şi coafate, doamnele şi domnişoarele din organizaţia PSD Constanţa au profitat din plin de prezenţa preşedintelui PSD la petrecerea lor. Mazăre a fost asaltat pentru poze, pupături şi, evident, dans, de cele aproape 800 de invitate. Iar primarul a făcut faţă cu brio provocării, chiar dacă nu a avut timp nici să răsufle. Gătite nevoie mare sau îmbrăcate lejer pentru a putea dansa, doamnele şi domnişoarele din PSD au vrut să aibă neapărat o amintire cu preşedintele organizaţiei judeţene a PSD. Şi uite-aşa pentru Radu Mazăre a început un tur de forţă al restaurantului. Dansurile greceşti alături de Radu Mazăre, Nicolae Moga şi Gabriel Stan au fost completate de horele româneşti, dansul pinguinului, şi în final de un recital al Andreei Olariu, una dintre vocile cunoscute ale Constanţei. Preşedintele Organizaţiei de Femei a PSD Constanţa, Mariana Gâju, a declarat că petrecerea a fost pentru femeile social democrate un prilej de a se cunoaşte mai bine, de a se distra şi, nu în ultimul rând, de a face planuri pentru o viitoare carieră în politica de vârf.