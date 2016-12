Petrecere soldată cu… demitere

Un deputat conservator britanic a fost demis de partidul său din funcţia de secretar parlamentar privat, după ce a fost fotografiat alături de un bărbat îmbrăcat în ofiţer nazist, la o petrecere a burlacilor din Franţa. Fotografia parlamentarului Aidan Burley a fost publicată săptămâna trecută de publicaţia „Mail on Sunday”. Bărbatul a declarat ulterior că „regretă profund” ceea ce s-a întâmplat. „Ceea ce s-a întâmplat a fost greşit şi ar fi trebuit să mă disociez imediat. Am avut o alegere, am făcut alegerea greşită să nu plec. Îmi cer scuze pentru această eroare de judecată\", a adăugat acesta. Însă Partidul Conservator a anunţat că parlamentarul a fost îndepărtat din funcţia în care fusese numit în luna octombrie şi că lansează o anchetă internă în urma informaţiilor primite. „Aidan Burley s-a comportat într-un mod ofensator şi prostesc. De aceea a fost îndepărtat din funcţia de secretar parlamentar privat la Departamentul Transporturilor. În urma informaţiilor primite, premierul a cerut o investigaţie amplă în acest dosar”, a declarat purtătorul de cuvânt al formaţiunii britanice.