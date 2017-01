Petrecere specială pentru cei care călătoresc cu trenul peste hotare

Vești bune pentru cei care călătoresc cu trenul în Europa și adoră să petreacă! Pe 8 august, la Budapesta, în Clubul A38, are loc petrecerea ”Interrail & Eurail Summer Party”, la care sunt așteptați aproximativ 1.400 de pasageri. Organizatorii sunt Eurail Group GIE - societatea care gestionează ofertele de călătorie cu trenul - Interrail Pass (pentru Europa) și Eurail Pass (pentru în afara Europei). Accesul la petrecere este gratuit pentru posesorii de pass-uri Interrail sau Eurail valabile în anul 2016. Un posesor de pass poate fi însoțit gratuit de încă o persoană. De asemenea, au acces și persoanele care nu sunt posesoare ale pass-urilor menționate, în schimbul achitării unei taxe de 15 euro. Înregistrarea tuturor participanților la eveniment se face online, pe site-urile www.interrailparty.com (pentru posesorii de pass-uri Interrail) și www.eurailparty.com (pentru posesorii de pass-uri Eurail). În România, CFR Călători pune în vânzare pentru călătorii care doresc să exploreze continentul european sau doar o țară oferta de călătorie tip abonament - Interrail Pass, disponibilă în două variante: Interrail Global Pass şi Interrail One Country Pass. ”Oferta este avantajoasă pentru că se poate călători nelimitat în perioada de valabilitate în 30 de ţări europene sau într-o singură țară, în funcție de varianta de abonament pentru care se optează”, spun cei de la CFR Călători. Copiii de până la 12 ani beneficiază de gratuitate, iar tinerii (vârsta până în 26 de ani), adulţii şi seniorii (vârsta peste 60 de ani) dispun de asemenea de tarife diferențiate. Începând din acest an, oferta Interrail Global Pass este valabilă şi pe parcursul ţării de rezidenţă, pentru o călătorie dus-întors. Interrail Pass este vândut în staţiile şi agenţiile CFR Călători deschise traficului internaţional.