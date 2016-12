Petrecerea campionilor de la FC Viitorul

07:53:40 / 21 Decembrie 2016

Felicitari

Faptul ca Viitorul a terminat prima parte a campionatului trece comentat lapidar in presa constanteana. Este o performanta extraordinara a unei echipe foarte tanara si care a practicat un fotbal modern. Lotul are jucatori de perspectiva si continuand in acelasi mod Viitorul se poate autofinanta. In acelasi timp rezultatele echipei este o palma data autoritatilor locale care nu au sprijinit deloc echipa de la inceput si pana azi. Il felicit pe Hagi pentru priceperea si munca sa si-i urez sa i se indeplineasca planurile sale. Ii mai doresc sa faca tot ce-i sta in putere sa invinga si pe FCSB. Daca in cele doua meciuri pierdute cu ei ar fi obtinut macar o remiza azi ar fi avut un avans de 5 puncte!