„(Pe)trecerea sufletului”, cu iz balcanic

Teatrul de Stat îi invită pe constănţeni, în această sâmbătă, de la ora 19.00, la premiera spectacolului „(Pe)trecerea sufletului”, de Dimitré Dinev, în regia lui Sorin Militaru. Titlul acestei tragi-comedii are multe dedesubturi, fiind mai mult o piesă filosofică, despre suflet, viaţă şi moarte. Sâmbătă, de la ora 19.00, la premieră, dar şi mâine, de la aceeaşi oră, spectatorii sunt invitaţi să descopere personajele piesei cu caractere extrem de colorate şi de bine conturate, care trec prin diverse stări care le accentuează trăirile puternice. Situaţiile comice sunt străbătute de dramele individuale astfel încât, cu siguranţă, spectatorul va fi pus în dificultate „bombardat” de acest melanj de trăiri.

„Din punctul meu de vedere, este o piesă total neobişnuită (...). Este o poveste extraordinar de frumoasă, balcanică, cu emigranţi balcanici”, a mărturisit Sorin Militaru. Regizorul, care a mai montat pentru Teatrul de Stat „Pană de automobil” şi mai recentul musical „Strangers in the night”, a specificat că l-a descoperit pe autorul bulgar Dimitré Dinev citindu-i piesele. „Nu-mi fac griji pentru eventualele probleme pe care le-ar avea românii cu interpretarea scrierilor mele, întrucât au o relaţie specială cu absurdul. Ei ştiu că nimic nu e mai absurd decât realitatea şi nimic mai real decât absurdul”, mărturisea, recent, la Viena, dramaturgul Dimitré Dinev. Tragi-comedia „(Pe)trecerea sufletului” are ca protagonişti emigranţi care trăiesc la Viena: unguri, români, bulgari şi ucrainieni, un pretext pentru autor şi regizor de a accentua singurătatea omului contemporan într-o societate globală. Talentatul actor Iulian Enache interpretează, în această piesă, un personaj special, un austriac între atâţia imigranţi.

Piesa îi va aduce în faţa spectatorilor pe actorii Teatrului de Stat: Iulian Enache (Josef Schutt), Nicodim Ungureanu (Virgil Mistrianu), Marian Adochiţei (Bora Soric) Andu Axente (Charon), Cosmin Mihale (Zeko Zekov) Remus Archip (Nikodim Stavrev), Dana Dumitrescu (Sladka Srebreva), Laura Iordan/ Turchian Nasurla (Pavlina Stavreva), Georgiana Mazilescu/ Florina Diaconu (Nadeshda Prekupenko) şi Costel Cloşcă (Muzician). Vorbele acoperă dialogul sufletelor, iar muzica, de asemenea cu iz balcanic, „cade în responsabilitatea” lui Vlaicu Golcea, bun prieten şi colaborator al regizorului Sorin Militaru şi al lui Costel Cloşcă. „Partea muzicală a lui Vlaicu este muzica sufletelor, iar muzica lui Costel Cloşcă este, de fapt, acoperişul stratului comic al acestei drame pe care o trăieşte fiecare”, a spus regizorul Sorin Militaru.

Scenografia este creaţia Mariei Nicola, asistent de scenografie este Lăcrămioara Dumitraşcu, iar muzica este semnată de Vlaicu Golcea.

Piesele dramaturgului bulgar Dimitré Dinev, care trăieşte la Viena, sunt jucate şi în România. Textul piesei „Eine Heikle Sache, die Seele”, care a fost prezentat în premieră absolută, anul trecut, la Viena, l-a atras şi pe regizorul Radu Afrim, care l-a pus în scenă în această toamnă, la Teatrul „Maria Filotti” din Brăila, cu titlul „Sufletul. Puncte de veghere”.