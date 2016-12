Petreceri de 1 Mai la Far, CET şi parcul Tăbăcărie

Petrecerile s-au ţinut lanţ, miercuri, în toată Constanţa. Cei care nu au vrut să plece din oraş s-au putut distra pe cinste în locaţiile în care Primăria Constanţa a organizat deja tradiţionalele serbări câmpeneşti în principalele parcuri din oraş: CET, Far şi Tăbăcărie. Micii şi berea nu au lipsit, iar cei prezenţi au putut da jos caloriile asimilate încingând hore. De la petreceri nu a lipsit nici primarul Radu Mazăre care, chiar dacă nu a jucat în horă, a stat de vorbă cu cei prezenţi în Piaţa Far, i-a sfătuit în problemele pe care le au ori i-a îndrumat către direcţiile specializate din Primărie. Chiar dacă drumul către scena pe care performau artiştii veniţi special pentru a crea atmosferă a fost anevoios pentru că primarul a vorbit cu aproape toţi cei prezenţi, Mazăre le-a spus câteva cuvinte celor prezenţi: “Ştiu că anul acesta 1 Mai a picat într-o perioadă nu tocmai propice pentru cei care ţin post, însă Dumnezeu ne iartă dacă facem apoi fapte bune”. Primarul Constanţei nu a venit singur în Piaţa Far, ci însoţit de realizatorul tv Cătălin Măruţă şi deja celebra doamnă Bamboi. “Am venit în inspecţie pe litoral, să vedem dacă e totul în regulă şi nu avem nimic de reproşat”, a spus Măruţă. Fără a pierde vremea prea mult, realizatorul tv i-a înmânat microfonul doamnei Bamboi, care le-a spus constănţenilor că ar dori să-l împrumute pe primar. “L-am văzut eu pe primarul vostru. E mai zburdalnic aşa…, dar am văzut şi că e atent cu omul de rând şi mi-a plăcut asta”, a încheiat cea care a devenit deja vedetă de televiziune prin simplitatea şi felul în care spune lucrurilor pe nume. Primarul a adăugat că nu putea lipsi de la eveniment pentru că a devenit o tradiţie ca 1 Mai să-l petreacă alături de constănţeni şi, chiar dacă l-au prins zorii la filmările videoclipului pentru imnul staţiunii Mamaia, a găsit resurse pentru a se alătura constănţenilor.