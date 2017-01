Petreceri de Crăciun, prin cluburi

Pe lângă tradiţiile şi încărcătura religioasă asociate cu sărbătoarea Crăciunului, aceasta reprezintă un nou prilej pentru tinerii nonconformişti de a petrece în grupuri de prieteni, prin cluburile din oraş. Cele mai multe dintre localurile constănţene vor fi deschise atât mâine, cât şi poimâine noapte şi au pregătit petreceri speciale, cu sau fără crăciuniţe sexy, cu sau fără muzică de sezon, dar cu distracţie garantată.

PETRECERILE DIN AJUN Distracţia începe, în unele cluburi, încă de mâine seară. Astfel, clubul Doors găzduieşte, de la ora 21.00, petrecerea „Christmas Celebration”, cu intrare liberă, acelaşi tip de eveniment fiind programat şi pentru miercuri seară.

Clubul Goblin a programat o întreagă săptămână de petreceri. Astfel, mâine seară, de la ora 22.30, are loc evenimentul tematic „X-Mas Eve Party”, cu DJ Amon, miercuri noapte va fi petrecerea „X-Mas Party”, cu DJ Masse, iar joi se va desfăşura evenimentul „X-Mas Edition”, cu DJ Milli. De asemenea, vineri este programat un concert de hip-hop cu rapperul Chimie, în cadrul căruia vor mai evolua şi Ana Maria Alexie de la „Vocea României”, Skarabeu şi Chesarion.

EVENIMENTE DE CRĂCIUN Miercuri noapte, după ora 22.00, rapperul Vlad Dobrescu, membru al formaţiei CTC, va susţine un concert în clubul Heaven’s Hell. Evenimentul este prilejuit de lansarea albumului său intitulat „În sfârşit”. Pe scenă vor urca şi colegii săi de trupă, Doc şi Deliric, iar preţul unui bilet este de 20 de lei. Tot în clubul Heaven’s Hell are loc, joi seară, petrecerea „Christmas Party“, cu intrare liberă.

Un alt club cu un alt stil, Fratelli, a pregătit, pentru miercuri noapte, petrecerea „X-mas on the Dance Floor”, în cadrul căreia va mixa DJ MK33. Un alt „Christmas Party” este programat şi în clubul Pride, tot miercuri noapte, de la ora 23.00, iar în Coyote Ugly are loc o petrecere de Crăciun cu concurs de băut bere.