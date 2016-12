Petreceri de weekend

După petrecerile studenţeşti de joi seara, noaptea de vineri vine cu noi tentaţii pentru cei care-şi „omoară” timpul prin cluburile constănţene. Astfel, cel mai recent local apărut în peisajul distracţiilor de la malul mării, The Bank by Bellagio, o are ca invitată specială pe cea care şi-a legat... cu multe noduri „faima” de numele cunoscutului designer Cătălin Botezatu, Bianca Drăguşanu. Cunoscutul fotomodel le va arăta constănţenilor ceva ce în Occident le-ar da frisoane ecologiştilor: haine de blană! Cum s-ar putea numi un show în care o roşcată apare cu părul altor animale jupuite peste formele conturate chirurgical: „Russian Party”! Dincolo de glumă, frumoasele animatoare din clubul amintit promit să alunge orice urmă de tristeţe firilor mai sensibile la mediu, iar tinerele singure, spun organizatorii, vor primi gratuit cocktail-uri.

Cei care preferă muzica electronică sunt aşteptaţi în Hafen Cafe, unde concertează Şuie Paparude. Show-ul este prilejuit de promovarea celui de-al şaptelea album, intitulat „E Suflet în Aparat”, la care trupa a muncit aproape trei ani. Biletele la eveniment se pot achiziţiona de la sediul clubului, la preţul de 30 de lei.

Clubul Two le dă o veste proastă şi una bună petrecăreţilor: anunţatul spectacol al Tarafului din Clejani se reprogramează, dar după miezul nopţii, publicul va putea asista la un party inedit. Keo, Alexandra Ungureanu şi Skizzo Skillz vor urca pe aceeaşi scenă într-un show incendiar! Evenimentul propune un mix exploziv între hip-hop, dance şi pop-rock, totul acompaniat de trupa live a lui Keo. Cei trei artişti vor aduce publicului hituri deja celebre precum: „Azi vii, mâine pleci”, „Dacă aş putea să zbor” - semnate Keo, „Aprinde dragostea” şi „Hello” ale Alexandrei Ungureanu sau „Umblu teleleu” şi „Pierde Vară”, interpretate de Skizzo Skillz.

Cei care doresc să petreacă în compania muzicii machedoneşti sunt aşteptaţi, de la ora 22.00, la Clubul Van Frans, la prima serată armânească din acest an. Capul de afiş al evenimentului este ţinut de formaţia Pindu, iar preţul de intrare la petrecere este de 20 lei. Alegerea aromânilor este pusă la grea încercare pentru că în Club Wish va cânta formaţia Gramoste. Intrarea în local costă 20 lei pentru băieţi, fetele beneficiind de acces gratuit.

Clubul Vansses continuă seria party-urilor cu cele mai în vogă vedete ale hip-hop-ului autohton, avându-l invitat, în această seară, pe Puya. Constănţenii vor avea şansa să asculte live cea mai nouă piesă a rapper-ului, „La muncă”. Preţul biletelor este de 20 lei.

Clubul Doors le dedică seara de vineri iubitorilor de karaoke, preţul biletelor fiind 10 lei.