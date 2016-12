Petreceri de weekend

Cel mai important eveniment în materie de concerte, la acest sfârşit de săptămână, se va „mistui” chiar în această seară, după ce câştigătorii locului al III-lea la Eurovision 2010, Paula Seling şi Ovi, se vor „juca cu focul” la Constanţa. Piesa cu care au urcat pe podiumul celebrei competiţii internaţionale, „Playing with Fire”, va putea fi ascultată live, de la ora 21.30, în clubul Phoenix. Îndrăgitul duet de succes doreşte să le ofere constănţenilor atât cele mai bune piese, cât şi un spectacol de excepţie. Astfel, dacă pentru o imagine bună a show-ului, artiştii se bazează pe o perdea de leduri, proiecţii de ultimă oră, lasere şi, desigur, cele două piane, la capitolul muzică, soliştii vor prezenta şi cele mai recente două single-uri incluse pe viitorul album: „Counting Down” (compusă şi interpretată de Paula) şi „We Got Something” (compusă de Ovi, produsă de Adam Powers şi Mikko Tamminen).

Concertul din clubul Phoenix marchează şi startul concertelor din Europa din acest an, reunite sub genericul „The Never Ending Tour”. După Constanţa, cei doi vor concerta, mâine, în capitala Moldovei, la Chişinău, pe 22 ianuarie, la Buzău, pe 27 ianuarie, la Sibiu, pe 28 ianuarie, la Cluj, pe 29 ianuarie, la Sighişoara şi la Târgu Mureş, pe 30 ianuarie.

Preţul biletelor pentru concertul de deschidere a „Never Ending Tour” din clubul constănţean Phoenix este de 40 lei, acestea putându-se achiziţiona din local.

Seara studenţească de vineri din clubul White, situat în apropierea campusului universitar, este dedicată senzaţiilor tari: „White Deep Sensation - deep, house, tech house”. Este vorba despre un party-ul tematic în cadrul căruia cei îmbrăcaţi în alb vor fi serviţi, „din partea casei”, cu cocktail-uri.

Clubul Crush numeşte seara de vineri “Falls on you”, iar la pupitru se vor afla DJ Kokko şi DJ Funk. De asemenea, unul dintre compozitorii şi DJ-ii din România care se regăseşte din ce în ce mai mult în playlist-urile radiourilor şi televiziunilor muzicale autohtone, Sasha Lopez, pe numele său neaoş moldovenesc Serge Istrati, va face show alături de Alexandra D., în clubul Vansses, astfel că recentul single, “All My People”, va răsuna în difuzoarele localului.

Fresh The Funkster şi Paspar2, doi DJ constănţeni, se vor afla la pupitrul de mixaj din The Studio. Cei ce vor să se distreze copios sau să îşi afirme calităţile artistice pe scenă alături de prieteni sunt aşteptaţi în Club Doors, pentru o seară cu bună-dispoziţie de karaoke. Şi pentru că „viaţa bate filmul”, tot un show de karaoke le este rezervat constănţenilor şi în Hafen Café.