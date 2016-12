Petreceri incendiare în cluburile din Mamaia

Atmosfera din Mamaia devine iar incendiară la sfârșit de săptămână, prin petrecerile organizate în cluburile din stațiune. În această seară, una dintre petrecerile care vor începe înainte de miezul nopții este „White Party” din clubul Bellagio. Acolo este invitată să petreacă și să facă show DJ-ița Olga Ryazanova din Rusia, alias DJ Sexation. Clubul Fratelli își propune să-i încânte pe petrecăreți cu „Good Morning Fratelli”, iar clubul Luv a pregătit petrecerea „Luv is in the air” cu DJ Alexunder Base, DJ Smart și DJ Maryo. Tot în această seară, în clubul Crema vor veni Dan Capatos și asistentele sale Ana Mocanu și Simona Trașcă.