Petreceri mari la orizont!

Mijlocul lunii august marchează un nou vârf al distracției estivale pe litoral. Pe lângă evenimentele și serbările dedicate Zilei Marinei și pe lângă Festivalul Modei Internaționale de la Mamaia care debutează joi, numeroase alte evenimente de divertisment vor avea loc la sfârșitul acestei săptămâni.

ZILELE PRIETENIEI, LA CONSTANȚA Evenimentul „Zilele Prieteniei” revine, și în acest an, la malul mării, în zilele de 15 și 16 august, după ora 16.00, pe plaja Modern din Constanța. Astfel, pe 15 august, pe scena amplasată pe plajă, vor urca trupele ShadowBox, Coma, CTC, OCS, Șuie Paparude și Vunk. Pe 16 august vor evolua trupele Robin and the Backstabbers, ZOB, ROA, Vița de Vie și Paraziții. Intrarea va fi liberă în ambele seri de concerte.

Constanța este ultimul dintre cele 10 orașe în care se desfășoară, anul acesta, „Zilele Prieteniei“. Anul trecut, seria de evenimente „Zilele Prieteniei“ a adunat aproape 180.000 de „prieteni” în cinci orașe din țară. În acest an, organizatorii estimează o participare de 500.000 de oameni în cele 10 orașe. „Zilele Prieteniei“ sunt oferite de un mare producător de bere din România și reprezintă singurul eveniment de această amploare, la nivel național, din această vară.

MAȘINI TUNATE ȘI CLASICE ÎN MAMAIA Un eveniment auto inedit va avea loc sâmbătă și duminică, la Mamaia, când X-team Racing Club îi invită pe turişti şi pe constănţenii pasionați de automobile la prima ediţie a evenimentului „Auto Summer Fest”. Cu acest prilej, vor fi expuse atât maşini modificate, dar şi modele clasice. Evenimentul este unul cu intrare liberă pentru spectatori şi se va desfăşura în parcarea din faţa hotelului Rex din staţiune. În cadrul manifestării auto, vor avea loc mai multe concursuri, după cum urmează: limbo car, drag parody, pit stop, sexy car wash, concursuri de parcare și expo car.

MIX MUSIC EVO, ÎN SUDUL LITORALULUI Turneul muzical Mix Music Evo 2014 a ajuns pe litoral weekend-ul care a trecut, când numeroși artiști autohtoni au concertat în stațiunea Neptun. Turiştii aflaţi pe litoral, precum şi localnicii sunt invitați vineri, sâmbătă și duminică, după ora 17.00, în stațiunea Venus, unde vor concerta nume mari ale muzicii româneşti. Pe scena Mix Music Evo sunt aşteptaţi să evolueze, rând pe rând: Deepcentral, Alex Velea, Andreea Bălan, What’s Up, Keo, Nicole Cherry, Matteo, Skizzo Skills şi alţii. Intrarea este liberă.

HOLI MUSIC COLOR Un nou festival cu muzică și culoare va anima puternic atmosfera din Mamaia. Sâmbătă, de la ora 11.00, pe plaja Legendary din stațiune, zona Hotel Tomis - Palmbeach, are loc HOLI Music Color Mamaia Festival 2014. Peste 12 ore de muzică electronică, cei mai iscusiți DJ-i, un decor impresionant și un concept de sărbătoare care a cucerit întreg mapamondul ajung astfel, în premieră, pe litoralul românesc. Biletele pentru HOLI Music Color Festival de la Mamaia pot fi achiziţionate din reţeaua eventim.ro, în funcţie de perioada de achiziţie şi numărul de plicuri de pudră colorată incluse.

Evenimentul se desfășoară în intervalul 11.00 - 23.00 și îi va alinia la start pe unii dintre cei mai în vogă DJ-i precum: Edward Maya, Vika Jigulina, Nick Kamarera, Almud & Konstantin, DJ Energy K, Lucian Popoviciu și Lucian Bărbulescu. Jocurile de lumini, sesiunile de body-painting și proiecțiile de imagini pe ecrane vor completa atmosfera colorată. Un moment special al festivalului este număratoarea inversă, în fiecare oră, când toată lumea va lansa valuri de culori în aer din plicurile cu pudră.