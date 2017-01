Petreceri studenţeşti, can-can, Smiley şi Vunk!

La finalul unei săptămâni destul de mohorâte, oferta distracţiilor din Constanţa nu este deloc monotonă. Cluburile din oraş sunt deja pregătite pentru o (re)întâlnire zgomotoasă cu petrecăreţii. Astfel, în acest weekend, la Bellagio Cafe&Lounge are loc o petrecere cu tema „Moulin Rouge\", „condimentată” cu momente artistice, costume de cabaret şi invitaţi speciali. Voci indiscrete spun că cei mai norocoşi dintre clienţi au şansa de a câştiga premii surpriză, ocazie cu care vor fi înscrişi în „Tombola Bellagio Cafe&Lounge\", ce se organizează o dată la două saptămâni şi oferă o plimbare de două ore cu limuzina şi o sticlă de şampanie pentru câştigător şi prietenii lui. Bellagio Cafe&Lounge funcţionează non-stop şi vine în întâmpinarea clienţilor cu singura terasă încălzită din Constanţa, două etaje high-class, un etaj V.I.P. şi preparate culinare internaţionale.

Petrecere studenţească lângă Campus. Pentru că pentru cei mai mulţi dintre studenţi acomodarea la noul an de studiu nu trebuie să fie foarte bruscă, White Club le dedică, sâmbătă, o seară specială intitulată explicit „Student Party”. „Arhitectul” bunei dispoziţii, DJ None, a pregătit deja un play-list menit să satisfacă cele mai pretenţioase gusturi şi, în plus, a pus deoparte numeroase surprize pentru a condimenta şi mai mult distracţia nonconformistă. Cei ce vor „să se dea în spectacol” nu trebuie decât să solicite, după ora 02.00, un repaos de karaoke, urmat de un program „Remember 80’s”, cu blues-uri sau rock’n roll, care se va prelungi până la răsărit. Veste „tare”: intrarea gratuită!

Amatorii de concerte au de ales. Tot sâmbătă seara, distracţia este garantată şi de Smiley, care va pleca, nu pe Marte, ci pe scena unuia dintre cele mai în vogă cluburi din oraş, Crush, în cadrul unei petreceri intitulată sugestiv „Grand Opening Party”. Intrarea la acest eveniment este de 20 lei.

Pentru că toamna readuce distracţia în „bătrânul” Club Phoenix, de la ora 23.00, cei de la Vunk le dau întâlnire tuturor constănţenilor care le apreciază muzica. Preţul unui bilet la acest concert este de 30 lei.