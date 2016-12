Petrecerile serii: club, karaoke sau teatru?

Pentru că cei mai tineri dintre constănţeni au suficient chef şi energie să înceapă weekend-ul chiar de... azi, acestora le sunt rezervate două petreceri incendiare. Astfel, clubul The Bank by Bellagio, recent inaugurat la Casa de Cultură a Sindicatelor, organizează „Student Party. Body-Painting Show”, un eveniment care, aşa cum anunţă şi denumirea, va stimula nu doar imaginaţia, ci şi atmosfera petrecăreţilor care nu vor avea nicio şansă să-şi dezlipească privirile de pe superbele animatoare care vor dansa acoperite doar de... tuşurile aşternute cu pasiune şi talent de un artist plastic. În plus, organizatorii vor să câştige simpatia tuturor fetelor singure: dincolo de faptul că au acces gratuit, acestea vor primi, din partea casei, băuturi gratuite. Pentru că este seară studenţească, băieţii vor plăti la intrare 20 de lei, doar contravaloarea unui bon valoric valabil la bar.

Aşa cum şi-a obişnuit publicul, clubul White dedică seara de joi studenţilor constănţeni. Aceştia îşi vor putea exersa talentele muzicale, dar şi... rezistenţa colegilor, în cadrul unui program de karaoke care va începe de la ora 22.00. Atmosfera va fi animată de la platane de Ştefan Butu, alias DJ None. Cele mai bune voci pot spera la premii surpriză. Intrarea este liberă.

Constănţenii care preferă să urmărească piese de teatru în spaţii mai puţin convenţionale decât sălile de spectacole sunt invitaţi, astăzi, de la ora 20.00, în clubul Phoenix, pentru a urmări comedia „Insomniacii”. Evenimentul este prezentat de Teatrul de Artă Bucureşti, care aduce pe scena constănţeană o piesă scrisă de Mimi Brănescu şi montată de Sorin Militaru, din a cărei distribuţie fac parte Liviu Cheloiu, George Constantinescu şi Grigore Marin. „Insomniacii” este o comedie „nebună”, cu şi despre nebuni şi nebunie, despre banalitatea vieţii şi despre condiţia umană dramatică, despre oameni rătăcind în absurd care se agaţă, în speranţa ieşirii din anonimat, de gânduri revelatoare oricât de caraghioase. Biletele se pot achiziţiona la preţul de 25 lei.

De asemenea, în această perioadă, Carrefour Constanţa din incinta Centrului Comercial TOM găzduieşte, până pe 7 februarie, cea de-a treia ediţie a evenimentului „Best Foto Fest”, organizat de Split Communication, cu sprijinul Asociaţiei Nevăzătorilor din România. Evenimentul reuneşte fotografi de excepţie, precum Narcis Virgiliu, Alin Popescu, Ciprian Strugariu, Alexandru Matusciac, Şerban Mestecăneanu, Sebastian Enache, Bogdan Panait, Harris Wallmen, iar la iniţiativa fotografului Andrei Pungovschi, include proiectul „O zi din viaţa unui nevăzător”, cu imagini aparţinând fotografilor: Narcis Virgiliu, Andrei Pungovschi, Alexandra Bordeianu, Vadim Ghirda, Bogdan Baraghin şi Daniel Mihăileanu. Astfel, clienţii centrului comercial amintit pot admira imaginile celor mai cunoscuţi artişti fotografi autohtoni. Maia Morgenstern, Gabi Szabo, Andra, Măruţă, Cristina Rus, Wanda, Mihai Morar, Daniel Buzdugan şi trupa Sistem sunt vedetele care susţin, anul acesta, cauza promovată de „Best Foto Fest”: strângerea de fonduri pentru Asociaţia Nevăzătorilor şi operarea tinerilor cu şanse de recuperare în urma intervenţiilor chirurgicale, dar lipsiţi de posibilităţi financiare.

În schimbul unei donaţii de 1 leu, vizitatorii pot primi o fotografie cu vedeta preferată. Cei care doresc să sprijine această acţiune pot trimite un SMS la 874 - număr activ pentru Asociaţia Nevăzătorilor, cu mesajul „Salvezi vederea”. Evenimentul este organizat de Alexandru Florea, sub egida Split Communication.