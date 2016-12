Petrecerile serii de vineri

Constănţenii au de ales, pentru seara de vineri, între petreceri exotice, etno, vedete hip-hop sau folk ori momente de stand-up comedy. Astfel, este confirmat: „ploaia care va veni”, adică îndrăgita trupă Pasărea Colibri, va putea fi ascultată de constănţenii iubitori de frumos, astăzi şi mâine, începând cu ora 21.30, în clubul Phoenix. Biletele se pot achiziţiona de la localul amintit, la preţul de 45 lei.

După decesul fondatorului trupei, regretatul Florian Pittiş, componenţa actuală a formaţiei Pasărea Colibri reuneşte alte nume cunoscute ale folk-ului autohton: Mircea Baniciu, Mircea Vintilă, Marius Baţu şi Vlady Cnejevici.

„Brazilian Party” se numesc petrecerile găzduite, în această seară, de cluburile The Bank şi Bellagio Café and Lounge, unde invitată va fi Laurette. „We Love Glamour” este titlul petrecerii din Club Two, unde intrarea va fi gratuită, iar amatorii de senzaţii tari sunt aşteptaţi în clubul Crush, unde tema serii este „Prison Break”.

Cea de-a treia petrecere din cadrul „Carnavalului Primăverii” va avea loc, tot în această seară, în Club Wish, unde invitat special este apreciatul rapper Puya. Organizatorii le recomandă petrecăreţilor să vină deghizaţi cu cât mai multă imaginaţie, iar cei necostumaţi vor primi la intrare măşti gratuite.

Sub deviza „Râsul îi indispune pe proşti şi le provoacă vertij complexaţilor\", comediantul Cristian Dumitru promite un show de proporţii, astăzi, de la ora 19.00, pe scena hotelului Iaki, în Piano Bar. „Fac stand-up comedy din 2003, deci de opt ani. Am ceva experienţă şi am învăţat multe. Am strâns în toţi aceşti ani material suficient pentru glume de toate genurile, pentru toate gusturile şi pentru toate vârstele”, declară artistul.

Cei ce iubesc misterul şi muzica nopţilor orientale se pot bucura de un show de excepţie, în clubul Van Frans. „Toplantî. Turkish Night” este intitulat concertul pe care îl vor susţine Edvin şi Tayjun, adică trupa Edy Band, una dintre cele mai apreciate formaţii întâlnite la evenimentele din sânul comunităţilor dobrogene turceşti şi tătare. Preţul unui bilet la spectacolul din această seară este de 20 lei. La rândul lor, machedonilor li s-a pregătit o seară specială în clubul Vansses, în compania trupei Makidonia.