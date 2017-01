Petrică Miu - primar pentru oameni şi dezvoltarea comunei

SCHIMBARE Lansarea candidaţilor PSD pentru funcţia de primar a continuat aseară la Cogealac, acolo unde fostul inspector general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, Petrică Miu, şi-a prezentat, în faţa a peste 500 de locuitori, consilierii locali care pot aduce schimbarea la Cogealac. „A venit timpul ca şi comuna Cogealac să intre în marea echipă a PSD. Comuna Cogealac poate avea în sfârşit un primar căruia să îi pese de locuitorii acestei comune. Am fost inspectorul general la ISJ. Sunt garanţia educaţiei copiilor din Cogealac. Am garanţia că preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Daniel Constantinescu, şi parlamentarii PSD mă vor susţine pentru a duce la bun sfârşit proiectele pe care le merită această comună. Avem proiecte pe termen scurt, mediu şi lung. Primul proiect pe care îl voi realiza imediat după 10 iunie, dacă voi fi ales primar, este ca, până la toamnă, toţi locuitorii să aibă apă la robinet. Nu este posibil ca în 2012 comuna Cogealac să nu beneficieze de un sistem de apă şi canalizare. De asemenea, imediat, cu sprijinul Consiliului Judeţean, voi începe pietruirea drumurilor, pentru că trebuie, şi putem să scoatem comuna Cogealac din noroi. Pentru că şcolile nu arată bine, deşi actuala administraţie ar fi putut să se implice mult mai mult... Este o ambiţie a mea ca, în cel mult trei ani, la Cogealac să avem cele mai frumoase şcoli”, a declarat candidatul PSD la funcţia de primar al comunei Cogealac, Petrică Miu.

VOT PENTRU VIITOR Preşedintele CJC, Nicuşor Daniel Constantinescu, a declarat că Petrică Miu ar fi fost propunerea PSD Constanţa fie pentru funcţia de inspector general al ISJ, fie pentru funcţia de ministru al Educaţiei. „Mi-a spus că îşi doreşte să fie primar la Cogealac. Am decis să îl susţin, atât eu, cât şi Radu Mazăre. Am venit la Cogealac în urmă cu patru ani, pentru a vă cere votul pentru medicul de aici, Cornelia Pândichi. O bună parte dintre locuitori au luat bani şi şi-au vândut votul. Din respect pentru locuitorii din Cogealac, am venit din nou, susţinându-l pe Petrică Miu. Am găsit acum un Cogealac plin de gropi, noroi şi mizerie. Cred că locuitorii acestei comune merită mai mult decât aşa ceva. Nu am crezut că în 2012 încă mai avem localităţi fără apă şi curent. Timp de patru ani, actualul primar nu a făcut nimic pentru locuitorii acestei comune. Vă spun acum să nu mai acceptaţi analfabeţi care să conducă comuna Cogealac, pentru că arată ca după cutremur. Nu vă mai lăsaţi intimidaţi şi, pe 10 iunie, mergeţi la vot şi puneţi ştampila pe numărul 1 pe buletinul de vot, la primar, Petrică Miu, pe numărul 1, la consilieri, pentru că viitorul primar are nevoie de un consiliu care să îi voteze proiectele”, a declarat Nicuşor Daniel Constantinescu.