Petro Poroşenko avertizează că Rusia ar putea ocupa nu numai Kievul, ci şi Bucureştiul

Preşedintele ucrainean, Petro Poroşenko, a avertizat, într-un interviu acordat vineri BBC, că Rusia ar putea ocupa nu numai Kievul, ci şi "Vilnius, Riga, Tallinn, Bucureşti sau alte oraşe", în cazul în care comunitatea internaţională nu se solidarizează cu Ucraina. Referindu-se la declaraţia preşedintelui rus, Vladimir Putin, care într-o discuţie cu şeful în exerciţiu al Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, a afirmat: "Pot să iau Kievul în două săptămâni, dacă vreau", jurnalistul Stephen Sackur a subliniat că mesajul transmis de acesta este că Rusia are cărţile în mâini, ceea ce nu este cazul Ucrainei. "Rusia are 1.200.000 de militari, are una dintre cele mai moderne armate şi arme din lume. Iar în această logică, la fel cum Rusia poate lua Kievul, Rusia poate lua Vilnius, Riga, Tallinn, Bucureşti sau orice alt oraş dacă nu vom fi uniţi, dacă lumea întreagă nu va demonstra solidaritate cu Ucraina, dacă vom permite ca situaţia actuală să fie tratată în acest fel", a declarat Poroşenko, în cadrul emisiunii HARDtalk's a jurnalistului Stephen Sackur. El a afirmat, de asemenea, că face tot posibilul pentru restabilirea păcii în Ucraina, adăugând că o continuare a conflictului ar duce la o "catastrofă umanitară". Totodată, întrebat dacă este adevărat că "unele ţări membre NATO au promis Ucrainei armament de mare precizie", Poroşenko a confirmat dar a refuzat să le numească. "Este o informaţie confidenţială", a afirmat el.