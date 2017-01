11:05:56 / 08 Mai 2015

jitii

Lasa comentarii numai ai fara masini....dar ei nu vad ce se intimpla cu adevarat,ce jocuri de culise in care sint implicate autoritatile staului...bnr- ul in primul rind si hotii din guvern si parlamentarii dar nu si in ultimul rind firmele de profil petrolier.se ieftineste barilul iar ei cresc preturile!!!!!dar resursele nostre de sau vindul!???vezi cazul cu metale rare!!!!!pt comisioane grase!!!!!!